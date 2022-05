Ferrari SF90 Versione Speciale Hybrid-Sportwagen wird extremer

Man mag es kaum glauben, aber der Ferrari SF90 Stradale spielt bereits seit 2019 auf der Bühne der Hybrid-Sportwagen mit. Entsprechend erreicht er 2023 die Mitte seines Lebenzyklus und damit den Zeitpunkt für eine Auffrischung. Zuvor scheint Ferrari dem SF90 Stradale aber noch eine verschärfte Version zur Seite zu stellen. Entsprechende Hardcore-Versionen haben bei Ferrari eine lange Tradition.

Frische Aerodynamik und 1.000 PS Leistung

Der jetzt erwischte Erlkönig firmiert unter dem internen Kürzel F173VS, wobei VS klar signalisiert: Hier fährt eine Versione Speciale, also eine weiter verbesserte Variante des Stradale. Gemessen an der Tarnung befindet sich der erwischte Erlkönig noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Dennoch lassen sich bereits die Bereiche ausmachen, in denen es zu Veränderungen kommt. Die Front des VS werten die Italiener offensichtlich mit einer anderen Frontschürze samt größerem Splitter sowie mit einer mofifizierten Fronthaube mit neuen Durchströmungselementen auf. Das Heck dürfte einen umgestalteten Spoiler mitbringen.

Upgrades stehen auch für den Plug-in-Hybridantriebstrang im Raum. Im Stradale leistet der Vierliter-V8-Twin-Turbo im Zusammenspiel mit drei Elektromotoren 986 PS. Für den VS dürften prestigeträchtige 1.000 PS angepeilt sein. Auf den Ferrari SF90 VS dürfte mit rund einem halben Jahr Abstand dann auch eine entsprechende Variante des SF90 Spider folgen.

Fazit

Ferrari ergänzt den SF90 kurz vor seiner großen Modellpflege noch um eine Versione Speciale. Die bringt vor allem eine weiter optimierte Aerodynamik und vermutlich 1.000 PS Leistung mit.