Fiat 500 Hybrid Torino: Premierenfeier vorgezogen

Weil der Fiat 500 als Elektroversion bei der Kundschaft nicht so zieht, wie sich Fiat das vorstellt, der alte Verbrenner 500er aber wegen gesetzlicher Auflagen nicht mehr weitergebaut werden konnte, hatte Fiat beschlossen, die Elektro-Plattform zusätzlich mit einer Hybrid-Variante aufzurüsten.

Sondermodell noch vor Marktstart Diese neue Fiat 500 Hybrid-Version wird offiziell erst im November 2025 vorgestellt. Auf dem Turiner Autosalon, der Ende September steigt, zieht Fiat die Premiere aber bereits vor. Das dort vorgestellte Sondermodell 500 Hybrid Torino markiert den Start der neuen 500 Hybrid-Reihe und feiert gleichzeitig die Rückkehr des 500 in seine Heimatstadt, denn der 500 Hybrid wird wieder im Werk Mirafiori in Turin produziert.

Kennzeichnend für die Torino-Sonderedition sind die Außenlackierungen in den Exklusivfarben Gelbgold und Ozeangrün. Den Innenraum werten Sitzbezüge mit einem speziellen Fiat (Fabbrica Italiana Automobili Torino)-Logo und Hahnentrittmuster sowie Armaturentafeln in Wagenfarbe auf.

Beim Außendesign entspricht die Hybrid-Version bis auf spezielle Hybrid-Logos dem Elektromodell.

Neuer Hybrid-Antrieb Angetrieben wird der 500 Hybrid vom neuen 1,0-Liter-Dreizylinder-Firefly-Motor mit 65 PS und 92 Nm, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe gepaart und durch 12-V-Mild-Hybrid-Technologie unterstützt wird. Von null auf 100 km/h soll der Hybrid in 16,2 Sekunden beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 155 km/h angegeben, der Verbrauch mit 5,3 Liter/100 km.