Fiat 600 Modellpflege: Da steckt jetzt auch Sport drin

Fiat stellt beim 600er den bekannten Ausstattungsvarianten Pop, Icon und La Prima die neue Version Sport zur Seite. Der neue Fiat 600 Sport soll durch eine besonders dynamische Optik bestechen.

Optik wird sportlicher Zur Serienausstattung des Fünftürers zählen Leichtmetallfelgen im 18-Zoll-Format, getönte Fensterscheiben hinten, schwarze Karosseriedetails sowie spezifische Sport-Logos. Exklusiv für den Fiat 600 Sport steht zusätzlich die neue Karosseriefarbe Acid Green zur Wahl. Das Interieur des Sport ist komplett in Schwarz gehalten. Sitze und Armaturentafel zeigen ein überarbeitetes Design. Serienmäßig an Bord sind unter anderem die Klimaautomatik, die elektrisch betätigte Heckklappe, die Rückfahrkamera, 360-Grad-Parksensoren sowie eine Audioanlage mit sechs Lautsprechern.

Kombinierbar ist der neue Fiat 600 Sport mit dem reinen Elektroantrieb mit 115 kW-Leistung und dem Hybridantrieb, der mit 110 und 145 PS Systemleistung angeboten wird.

Darüber hinaus hat Fiat die anderen Ausstattungslevel aufgewertet. Zum Zuge kommen durchweg neue Bezugsstoffe und Oberflächenmaterialien. Pop profitiert von einer serienmäßigen Klimaautomatik, Icon vom automatisch abblendenden Innenspiegel. Hinzu kommen neue Options-Pakete.

Abgerundet wird die Modellpflege durch neue Rückleuchten für alle 600er, die im Stil der Abarth-Version gehalten sind.

Marktstart und Preise Bestellt werden kann der Fiat 600 des Modelljahres 2026 ab sofort. In der 110 PS starken Hybrid-Version startet der Fiat 600 ab 25.490 Euro. Die neue Ausstattungslinie Sport ist erst ab 30.490 Euro zu haben. In der 145-PS-Variante werden für den Sport 31.490 Euro verlangt, in der Elektroversion liegt der Sport-Grundpreis bei 36.490 Euro.