Fiat Fastback Erlkönig: SUV-Coupé mit Grande-Panda-Genen

Im Rahmen seiner Modelloffensive hat Fiat auf Basis der SmartCar-Plattform, die schon den neuen Grande Panda trägt, auch ein SUV Coupé angekündigt. Das soll unter dem Namen Fiat Fastback kommen. Das neue SUV Coupé dürfte den Fiat Fastback in Südamerika ersetzen und in Europa als Neueinsteiger an den Start gehen. Positioniert wird er über dem Grande Panda.

Da steckt viel Grande Panda drin und drunter

Einen ersten Ausblick auf den Fiat Fastback gaben die Italiener bereits im Februar 2025 mit einer Studie, die keinen Namen trug, aber eindeutig die Merkmale eines SUV Coupé. Die jetzt erwischten Erlkönige entsprechen in der Grundform der Studie, geben sich in Details aber entschärft und weniger futuristisch. An der hohen Front scheint das Pixel-Gesicht des Grande Panda durch die Tarnfolie. Im Untergeschoss macht sich ein vergitterter Grill breit. Bis zur B-Säule scheint der Fastback weitestgehend dem Grande Panda zu entsprechen. Die Neugestaltung erfolgt am Heck. Die hintere Tür bekommt ein Dreiecksfenster ergänzt. Die Dachlinie fällt zum Heck mit verlängertem Überhang hin sanft ab. Die hintere Klappe ist am Dach angeschlagen. Die Rückleuchten zeigen das vom Panda bekannte Pixeldesign, allerdings hier waagrecht ausgerichtet.