Erlkönig Genesis GV80 Coupé Attacke auf GLE Coupé, X6 & Co.

Hyundais Luxusmarke Genesis legt von seinem großen SUV GV80 auch eine Coupé-Version auf. Einen ersten Erlkönig könnte unser Fotograf nun bei Wintertests in Skandinavien erwischen.

Seit 2020 hat Genesis den großem SUV im Programm und bietet das Modell seit Sommer 2021 auch in Europa respektive in Deutschland an. Als Konkurrenz haben die Koreaner die deutschen Premium-SUV à la Mercedes GLE und BMW X5 ausgemacht. Mit der Coupé-Version zielen sie auf die Pendants aus München und Stuttgart.

GV80 Coupé zum GV80-Facelift

Für 2024 steht das Facelift des GV80 an, in diesem Zuge präsentiert Genesis dann auch das GV80 Coupé – der Modellname ist jedoch noch nicht fix. Zu diesem Zeitpunkt erhält das Modell die Styling-Elemente vom G90 mit neu gestalteten Scheinwerfern und Heckleuchten. Natürlich bleibt es bei den typischen zweigeteilten Lichtelementen und dem für die Marke typischen Crest-Grill.

Bereits schon jetzt am Prototyp zu sehen ist die coupéhafte Dachlinie, die sich ab der B-Säule leicht gen Heck neigt. Die Heckklappe ist noch stark getarnt, steht natürlich weniger steil an, als die des SUV. Durch die Dachneigung erhalten Gepäck und die Köpfe der hinteren Passagiere weniger Raum.

Den Antrieb übernimmt das Coupé vom SUV – womöglich stattet Genesis die Motoren mit etwas mehr Leistung und weniger Verbrauch aus. Gegenwärtig gibt es in Deutschland den GV80 mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Diesel mit 272 PS und 588 Nm, dessen Kraft über eine Achtgang-Automatik an alle vier Räder geleitet wird. Als Benziner ist ein 2,5-Liter-Vierzylinder mit 304 PS und einem maximalen Drehmoment von 422 Nm an Bord. Auch gibt es den Allradantrieb sowie den Achtgang-Automaten. Der GV80 als Coupé dürfte etwas edler ausgestattet sein, sodass er über dem Preis des SUV rangiert. Hier ruft Genesis aktuell 68.880 Euro auf, die Dieselversion kostet ab 70.080 Euro.

Fazit

Genesis macht es den deutschen Premiumherstellern nach und bringt seinen großen SUV GV80 auch als Coupé-Version an den Start. Zeitgleich mit dem Marktstart 2024 – in Deutschland sicher etwas später – ist dann auch das Facelift des GV80 zu sehen.