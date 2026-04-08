Jaguar Type 00 Interieur: So könnte das Cockpit aussehen

Jaguar steht vor dem radikalsten Neustart seiner Geschichte. Jüngst veröffentlichte Bilder aus dem Innenraum des Type 00 zeigen, wie ernst es die Briten meinen. Das Lifestyle-Magazin Sidewalk Hustle durfte den Prototyp Jaguar Type 00 Probefahren und zeigt in einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Post erste Bilder des Cockpits. Der erste Eindruck fällt deutlich anders aus, als man es von Jaguar erwartet.

Das Interieur wirkt extrem reduziert, fast schon technisch-nüchtern. Ein Lenkrad mit ungewöhnlicher Speichenaufteilung, glatten Touchflächen statt klassischer Tasten und eine insgesamt sehr klare Gestaltung prägen den Eindruck. Was allerdings auffällt, dass das Fahrzeug hinter dem Lenkrad zwei Hebel hat. Auf dem Foto ist zu erkennen, dass der Linke die Scheibenwischer und das Abblendlicht steuert. Hinter dem Lenkrad befindet sich ein großes, gebogenes Display.

Die Farbgestaltung des Lenkrads ist in hellen Tönen gehalten. Der Bezug ist in Weiß und einem sehr hellen Grau zweifarbig gestaltet. Auch die Lenksäule ist weiß. Die untere Mittelstrebe ist schmaler und in goldener Farbe gehalten. Viele Details sind noch abgeklebt oder offensichtlich nicht final, doch auch beim Interieur verabschiedet sich Jaguar von der bisher opulenten Gestaltung mit Holz und Leder.

Elektrischer GT mit erstaunlicher Kontrolle Doch nicht nur Sidewalk Hustle durfte schon Prototyp-Luft schnuppern, auch wir haben bereits im Type 00 Platz genommen und sind eine Runde gefahren. Im winterlichen Lappland zeigt sich der große Elektro-GT erstaunlich klassisch in seinem Charakter. Mit über 1.000 PS und rund 1.300 Nm Drehmoment bietet der Type 00 zwar extreme Leistungswerte, bleibt dank seines dreimotorigen Allradantriebs und ausgefeilter Regeltechnik jedoch jederzeit kontrollierbar.

Selbst auf Eis lässt sich der über fünf Meter lange Wagen präzise bewegen, kontrollierte Drifts inklusive. Trotz seiner enormen Leistung tritt der Jaguar weniger als kompromissloser Supersportler auf, sondern vielmehr als moderner Gran Turismo. Die Luftfederung sorgt für hohen Fahrkomfort, die Abstimmung lädt eher zum schnellen, entspannten Reisen ein als zur permanenten Grenzbereichsjagd.

Klassische Proportionen, ungewohntes Cockpit Auch die Proportionen folgender klassischen GT-Idee: eine lange Front, ein weit nach hinten versetzter Innenraum und ein insgesamt gestrecktes Layout. Das Cockpit selbst fällt dabei eher eng aus und befindet sich deutlich nach hinten versetzt im Fahrzeug. Welche Elemente es tatsächlich in die Serie schaffen, bleibt noch offen. Laut Plan soll das Fahrzeug im September 2026 enthüllt werden.