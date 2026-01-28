Kia K4 Sportswagon Core: Eine lohnende Option für Gewerbe und Flotten?

Die Core-Variante im Detail Die Core-Version des Kia K4 Sportswagon ist ausschließlich mit dem 115 PS starken Einliter-Dreizylinder-Turbobenziner ausgestattet. Diese Motorisierung wird serienmäßig mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Im Vergleich zu den höheren Ausstattungslinien verzichtet die Core-Variante auf einige Komfort- und Designmerkmale, bietet jedoch eine solide Grundausstattung. Dazu gehören LED-Scheinwerfer, eine Klimaanlage, ein Navigationssystem und eine Rückfahrkamera.

Preis-Leistungs-Verhältnis Mit einem Einstiegspreis von 29.890 Euro ist die Core-Variante des Sportswagon die günstigste Option in der K4-Modellreihe. Interessant ist dabei, dass der Kombi 100 Euro günstiger ist als der kürzere Hatchback in der Vision-Ausstattung, der bei 29.990 Euro startet. Wer also besonderen Wert auf zusätzlichen Stauraum legt, bekommt hier sogar das günstigere Auto.

Mit der Core-Version stellt Kia demnach eine preiswerte Variante, die auch den Anforderungen von Flottenkunden gerecht wird. Die Möglichkeit, zusätzliche Pakete wie das Komfort- oder DriveWise-Paket hinzuzufügen, ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Bedürfnisse. Auch Gewerbekunden profitieren zudem von der 7-Jahres-Garantie, die langfristige Planungssicherheit gewährleistet.

Funktionale Features für den Gewerbeeinsatz Der Kia K4 Sportswagon Core punktet mit praktischen Features, die ihn für den Einsatz in Fuhrparks prädestinieren. Der großzügige Laderaum von 604 bis zu 1.439 Liter bei umgeklappter Rücksitzlehne bietet reichlich Platz für Transportgut. Zusätzliche Ablagen im Ladeboden und ein Trennsystem erhöhen die Funktionalität. Die elektrische Heckklappe, die in höheren Ausstattungslinien serienmäßig ist, kann optional hinzugefügt werden.

Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten Kia bietet für die Core-Variante des K4 Sportswagon attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen an, die speziell auf Gewerbekunden zugeschnitten sind. Mit monatlichen Raten ab rund 300 Euro pro Monat bei 20.000 km Jahresfahrleistung und 36 Monaten Laufzeit können Unternehmen ihre Fuhrparks mit dem Kombi erweitern. Die Möglichkeit, die Core-Version mit zusätzlichen Paketen auszustatten, bietet eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration.