AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kompakt
Neuvorstellungen & Erlkönige

Kia K4 Sportswagon Core: Eine lohnende Option für Gewerbe und Flotten?

Kia K4 Core im Preischeck
Eine lohnende Option für Flotten?

Der Kia K4 Sportswagon Core zielt als günstige und funktionale Option auf Gewerbekunden. Was bietet der Kombi für knapp 30.000 Euro?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.01.2026
Als Favorit speichern
Kia K4 2026
Foto: Kia

Die Core-Variante im Detail

Die Core-Version des Kia K4 Sportswagon ist ausschließlich mit dem 115 PS starken Einliter-Dreizylinder-Turbobenziner ausgestattet. Diese Motorisierung wird serienmäßig mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert. Im Vergleich zu den höheren Ausstattungslinien verzichtet die Core-Variante auf einige Komfort- und Designmerkmale, bietet jedoch eine solide Grundausstattung. Dazu gehören LED-Scheinwerfer, eine Klimaanlage, ein Navigationssystem und eine Rückfahrkamera.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit einem Einstiegspreis von 29.890 Euro ist die Core-Variante des Sportswagon die günstigste Option in der K4-Modellreihe. Interessant ist dabei, dass der Kombi 100 Euro günstiger ist als der kürzere Hatchback in der Vision-Ausstattung, der bei 29.990 Euro startet. Wer also besonderen Wert auf zusätzlichen Stauraum legt, bekommt hier sogar das günstigere Auto.

Mit der Core-Version stellt Kia demnach eine preiswerte Variante, die auch den Anforderungen von Flottenkunden gerecht wird. Die Möglichkeit, zusätzliche Pakete wie das Komfort- oder DriveWise-Paket hinzuzufügen, ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Bedürfnisse. Auch Gewerbekunden profitieren zudem von der 7-Jahres-Garantie, die langfristige Planungssicherheit gewährleistet.

Funktionale Features für den Gewerbeeinsatz

Der Kia K4 Sportswagon Core punktet mit praktischen Features, die ihn für den Einsatz in Fuhrparks prädestinieren. Der großzügige Laderaum von 604 bis zu 1.439 Liter bei umgeklappter Rücksitzlehne bietet reichlich Platz für Transportgut. Zusätzliche Ablagen im Ladeboden und ein Trennsystem erhöhen die Funktionalität. Die elektrische Heckklappe, die in höheren Ausstattungslinien serienmäßig ist, kann optional hinzugefügt werden.

Leasing- und Finanzierungsmöglichkeiten

Kia bietet für die Core-Variante des K4 Sportswagon attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen an, die speziell auf Gewerbekunden zugeschnitten sind. Mit monatlichen Raten ab rund 300 Euro pro Monat bei 20.000 km Jahresfahrleistung und 36 Monaten Laufzeit können Unternehmen ihre Fuhrparks mit dem Kombi erweitern. Die Möglichkeit, die Core-Version mit zusätzlichen Paketen auszustatten, bietet eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration.

Fazit

Mehr zum Thema LED-Scheinwerfer