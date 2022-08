Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Koenigsegg CC850 Hommage-Modell mit manuellem Automatikgetriebe

Vor 20 Jahren begann der Aufstieg von Koenigsegg: Damals – im Jahr 2002 – startete die Serienfertigung des ersten Supersportwagens der Schweden. Der anfangs 655 PS starke V8-Mittelmotor-Bolide CC8S verkörperte sofort, worum es bei Koenigsegg geht: Extremes Design, ungewöhnliche technische Lösungen sowie technische Daten und Fahrleistungen, die sich auf Rekordniveau bewegen. "Der CC8S setzte uns auf die Landkarte und machte uns erfolgreich", sagt Firmengründer und -chef Christian von Koenigsegg. Folgerichtig nahm seine Truppe die Monterey Car Wek zum Anlass, dort ein Hommage-Modell zu präsentieren: den CC850.

Wenig verwunderlich nimmt sich der Neuling den Wegbereiter optisch zum Vorbild. Stilbildend ist unter anderem die flächige Front, die in der Schürze einen großen und unter den Scheinwerfern kleinere Lufteinlässe aufweist. Unter dem Stoßfänger sitzt eine Spoilerlippe, die sich vor den vorderen Rädern als Seitenflap nach oben zieht. Die Schwellerverkleidung nimmt die Form auf der anderen Seite des Radlaufs wieder auf. Weiterhin interpretiert der CC850 die kuppelartige Fahrgastzelle des CC8S neu. Bei ihm zieht sich ebenfalls die Windschutzscheibe, auf der sich zentral der Einarmwischer befindet, um die kaum sichtbare A-Säule herum und verjüngt sich das Seitenfenster Richtung Heck. Die Spiegel sitzen extrem weit außen auf sehr filigranen Halterungen.

Wählscheiben-Felgen und riesige Lufteinlässe

Blickfänger an den Flanken des 4,36 Meter langen, 2,02 Meter breiten (ohne Außenspiegel), 1,13 Meter hohen und 1.385 Kilogramm schweren CC850 sind die Felgen im Wählscheiben-Design und die monströsen Lufteinlässe vor den hinteren Rädern. Wie beim CC8S gibt es keinen aufgesetzten Heckspoiler; dieser fährt abhängig von der jeweiligen Fahrsituation aus. Eine klassische Heckscheibe fehlt ebenfalls; an ihrer Stelle sitzen Luftauslässe, die den Temperaturhaushalt im Motorraum optimieren. Dreigliedrige Heckleuchten und ein mächtiger Diffusor mit großem zentralen Auspuffendrohr sind weitere Design-Zitate des Ur-Koenigseggs. Genau wie das (optional) entfernbare Dachelement und die ungewöhnliche Öffnungsmechanik der Türen.

Oberflächlich betrachtet hat sich in Sachen Antriebstechnik bei Koenigsegg nicht viel verändert in den letzten 20 Jahren. Wie sein Urahn wird der CC850 von einem V8-Mittelmotor angetrieben; nun allerdings mit Twin-Turbo- statt Kompressoraufladung und etwas mehr Hubraum (5,0 statt 4,7 Liter). Für den Neuling adaptiert Koenigsegg den Jesko-Motor mit Flat-Plane-Kurbelwelle und Trockensumpfschmierung, allerdings in gezähmter Form. Im CC850 kommt der Achtzylinder auf 1.201 (im Benzinbetrieb) beziehungsweise 1.404 PS (mit E85 Bioethanol; dann ist ein von 1,5 auf 1,7 bar erhöhter Ladedruck möglich). Das maximale Drehmoment liegt bei 1.385 Newtonmetern. Zum Vergleich: Der Jesko bietet im Höchstfall 1.622 PS und höchstens 1.500 Newtonmeter auf.

Handschaltung und Automatik in einem

Die wahre technische Besonderheit des Koenigsegg CC850 ist sein Getriebe namens "Light Speed Transmission". Dabei handelt es sich einerseits um eine Neunstufen-Automatik. Gleichzeitig aber auch um eine manuelle Sechsgang-Schaltung, bei der der Schalthebel durch eine offene Kulisse flitzt und die Fahrerin oder der Fahrer ein Kupplungspedal bedient. Das Geheimnis ist das "Engage Shift System" (ESS) mit unterschiedlichen Getriebeübersetzungen je nach Fahrmodus. Diese Übersetzungsspanne, deren Funktionsweise Koenigsegg bislang nicht näher erklärt, ist wohl auch der Clou, der das automatische im Handumdrehen zum manuellen Getriebe macht und umgekehrt. Für die Kraftverteilung ist ferner ein elektronisches Differenzial zuständig.

Koenigsegg Automotive AB Im symmetrisch gestalteten Interieur des Koenigsegg CC850 gibt es viel Carbon sowie Leder und/oder Alcantara zu entdecken.

Die Räder sind rundum an doppelten Querlenkern aufgehängt, das Fahrwerk arbeitet mit elektronisch gesteuerten Gas-/Hydraulik-Stoßdämpfern. Die Carbon-Keramik-Bremsanlage weist vorne 410 Millimeter große Scheiben und Sechskolben-Sättel auf, während hinten 395-Millimeter- sowie Vierkolben-Pendants zum Einsatz kommen. Die Verzögerungs-Komponenten residieren in vorne 9,5x20 und hinten 12,25x21 Zoll großen Rädern mit Zentralverschluss. Die Dimensionen der Reifen lauten 265/35 R20 vorne und 325/30 R21 hinten. Michelin Pilot Sport 4S-Pneus gibt es aber nur gegen Aufpreis.

Viel Carbon sowie Alcantara und/oder Leder

Innen präsentiert der CC850 ein vollkommen symmetrisches Design, wodurch Koenigsegg jedes Auto leicht als Links- oder Rechtslenker produzieren kann. Hinter dem komplett runden Lenkrad sitzen drei Analoguhren; die zentrale dient gleichzeitig als Tacho, Drehzahlmesser und Ladedruckanzeige. Auf der nach vorne ansteigenden Mittelkonsole befindet sich etwas erhaben der Schalthebel, der – wie einst der CC8S – die schwedische Flagge präsentiert. Davor positionieren die Schweden den vertikal ausgerichteten Infotainment-Touchscreen, der wiederum von abgesetzten Luftausströmern gekrönt wird. Das Material der Wahl ist Carbon, das sogar am Dach zu sehen ist. Wo Polster angebracht sind, zum Beispiel auf den Vollschalensitzen, sind diese in Leder oder Alcantara gehüllt.

Preisinformationen für den auf einem Carbon-Monocoque mit Aluminium-Wabenstruktur aufgebauten und mit Carbon-Kevlar-Karosserie antretenden Boliden gibt es noch nicht. Klar ist: Koenigsegg wird maximal 50 Exemplare des CC850 produzieren. Auch das hat mit einem runden Jubiläum zu tun: Christian von Koenigsegg wurde kürzlich 50 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich!

Fazit

Im Vergleich zu heute hat der Koenigsegg CC8S mit seinem 655 PS fast schon Spielzeug-Charakter – zumindest, was seinen Motor angeht. Trotzdem war er einer der Mitbegründer der Megacar-Ära, die sich heute angesichts spielend realsierbarer vierstelliger PS-Zahlen längst zur Hypercar-Kategorie ausgeweitet hat. Einer ihrer wichtigsten Vertreter ist Koenigsegg, das mit seinem Erstlingswerk eine Erfolgsstory gestartet hat. Dass der CC8S mit dem CC850 ein Hommage-Modell bekommt, ist somit mehr als verdient.