Land Rover Defender 30th Anniversary Edition Sondermodell feiert Entdeckung Nordamerikas

Manchmal ist der Anlass für Autohersteller, ein Editionsmodell aufzulegen, erklärungsbedürftig. Zum Beispiel bei diesem Land Rover Defender mit dem Beinamen 30th Anniversary Edition. Damit feiern die Briten natürlich kein Produktionsjubiläum ihres Klassikers, der bekanntlich viel älter ist: Das Urmodell erblickte bereits 1948 das Licht der Welt. Doch erst zum Jahresende 1992 fand der in der Zwischenzeit in Defender umbenannte Geländewagen offiziell den Weg nach Nordamerika. Land Rover legte seinerzeit zur Feier dieses Ereignisses eine nur 500 Exemplare umfassende First Edition auf, die auf Fahrzeugen des Modelljahres 1993 basierte. Es versteht sich von selbst, dass Modelle dieser Sonderserie heute besonders gefragt sind.

30 Jahre später wiederholt sich das Spiel. In der mindestens 75.000 Dollar (aktuell umgerechnet knapp 71.300 Euro) teuren 30th Anniversary Edition greift der Land Rover Defender das Konzept und die Zutaten des historischen Vorbilds auf. Wieder gibt es maximal 500 Einheiten, erneut basieren sie auf dem Defender 110, also der viertürigen Karosserievariante. Optisch gibt sich das Sondermodell mit seiner Lackierung in Fuji-Weiß und den 18-Zoll-Stahlrädern zurückhaltend. Weitere Kennzeichen sind Querträger mit weißer Pulverbeschichtung und eine Plakette am Heck.

Sondermodell mit Abenteuer-Equipment

Das Vorbild des Modelljahres 1993 verfügte über Abenteuer-Equipment wie einen Überrollschutz, einen Dachgepäckträger und eine passende Heckleiter. Den Gepäckträger fährt auch die Neuauflage auf dem Dach spazieren. Doch statt einer fest installierten Leiter liegt eine klappbare Aufstiegshilfe bei. Am Schweller sind Trittbretter montiert, während die verbreiterten Radläufe jeweils Schmutzfänger tragen. Die ab Werk optional verfügbaren Ausstattungspakete für kaltes Klima, zum Ziehen von Anhängern, für eine bessere Geländegängigkeit und in Form schwarzer Karosserie-Applikationen sind hier automatisch an Bord.

Jaguar Land Rover USA Die verbreiterten Radläufe weisen jeweils Spritzlappen auf.

Innen präsentiert der Editions-Defender Sitze, die genarbte und ebenholzfarbene Lederbezüge aufweisen. Die Gummi-Fußmatten dürften gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit eher unempfindlich sein. Wie komfortabel der neue Defender im Vergleich zum Vorgänger geworden ist, zeigt allein die Tatsache, dass sich eine Drei-Zonen-Klimaanlage, ein Luftqualitätssensor und ein Ionisierungssystem um ein optimales Klima im Interieur bemühen. Beim 1993er-Defender mussten noch eine beheizte Windschutzscheibe und die legendär schlechte Heizung reichen, um die Besatzung vor den gröbsten Wettereinflüssen zu schützen.

Vierzylinder-Turbobenziner mit 300 PS

Die 30th Anniversary Edition basiert auf dem Land Rover Defender P300 S des Modelljahres 2023. Dessen Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner leistet in der US-Spezifikation 300 PS, liefert ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern und überträgt seine Kraft über eine Achtgang-Automatik aus dem Hause ZF auf alle vier Räder. Das Modell beschleunigt in 8,1 Sekunden von null auf hundert km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 192 km/h.

Fazit

Jaguar Land Rover USA erinnert mit einem neuen Sondermodell an den US-Markteintritt des Defenders vor etwa 30 Jahren. Die 30th Anniversary Edition gibt sich wie das historische Vorbild optisch zurückhaltend und ist eher praxisorientiert bestückt.