Lexus IS Wax Edition: Sportlimo mit Plattenspieler

Sonderanfertigung Lexus IS Wax Edition Sportlimousine mit Plattenspieler

Bei den ersten Autos mit CD-Player wurde jedes Schlagloch zum Aussetzer. Mittlerweile nutzen die meisten Hersteller erschütterungssichere Abspielmöglichkeiten für Musik im Auto. Aber Lexus geht auf Kundenwunsch einen Schritt zurück. Für den Musiker MC Madlib hat der japanische Automobilhersteller einen IS mit Plattenspieler im Handschuhfach gebaut – die Lexus IS Wax Edition.

Lexus Der Plattenspieler ist groß genug um 12-Zoll-Scheiben abzuspielen.

Plattenspieler aus dem 3D-Drucker

Im Wesentlichen darf diese Sonderanfertigung als Marketing-Gag verstanden werden. Der Musiker hat nämlich eine neue Single auf Vinyl veröffentlicht, die im Zuge des Lexus-Umbaus ihre Premiere feiern durfte. Der Hersteller verspricht dabei übrigens, dass selbst auf rauer Piste keine Ton-Aussetzer zu befürchten sind. Ein motorbetriebener Gyro-Stabilisator soll für die nötige Stabilität sorgen. Der Plattenspieler selbst wurde übrigens per 3D-Drucker gefertigt und mit Karbon- und Aluminium-Komponenten ergänzt.

Lexus Cruist MC Madlib künftig entspannt zu warmen Vinyl-Klängen. Leider nicht, denn Lexus behält das Einzelstück für Marketingzwecke.

Ärgerlich für MC Madlib: Das Auto darf der DJ nicht behalten. Schließlich nutzt auch Lexus die Wax Edition als Marketinginstrument zur Einführung der neusten Generation ihrer Sportlimousine. Die verfügt nämlich optional über ein 7.1-Soundsystem mit 17 Lautsprechern und insgesamt 1.800 Watt Leistung. In Deutschland ist die Baureihe seit dem Modellwechsel vergangenen Herbst allerdings nicht mehr erhältlich. Sie hat sich hierzulande schlichtweg nicht verkauft. Ob Sie das bedauern müssen? Urteilen Sie selbst und werfen Sie in unserer Fotoshow einen Blick auf den Performance-Ableger des IS mit V8-Saugmotor unter der Haube.

Fazit

Nach dem spektakulären Gaming-Conceptcar des Lexus IS kommen die Japaner nun mit der nächsten schrägen Idee um die Ecke. An einen Plattenspieler im Handschuhfach hat vermutlich schon einige Jahre lang niemand mehr gedacht.