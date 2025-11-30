Lotus Eletre Super-Hybrid: Zum Strom kommt jetzt ein Verbrenner

Lotus-CEO Feng Qingfeng bestätigte bereits 2024, dass sich der Plan, ab 2028 nur noch Elektroautos anbieten zu wollen, nicht halten lässt. Die globale Nachfrage nach Elektroautos gebe das nicht her. Die Antriebszukunft, zumindest die nähere, sieht Qingfeng in sogenannten Super-Hybrid-Antrieben.

Eletre wird umgerüstet Das erste Lotus-Modell mit einem solchen Super Hybrid wird bereits 2026 der 2022 vorgestellte und ursprünglich als reines Elektromodell konzipierte Luxus-SUV Eletre . Premiere soll der Eletre PHEV Anfang 2026 in China feiern; nach Europa dürfte das Hybridmodell dann im Herbst 2026 kommen.

Mit der PHEV-Technologie wolle man den Käufern von Luxusautos, die über alle Marken hinweg besonders zurückhaltend bei E-Antrieben agieren, eine größere Auswahl an Antriebsoptionen bieten. Zweiter Vorteil: Lotus kann so Strafzölle umgehen, die auf verschiedenen Märkten für Elektroautos aus China erhoben werden.

Leistung wie im Elektromodell Konkrete Angaben zum Super-Hybrid-Antrieb macht Lotus noch nicht. Der PHEV soll wie die E-Version auf der 900-Volt-Architektur aufbauen, was für eine hohe Antriebs- und Ladeleistung bürgt. Den Verbrenner-Part dürfte ein Vierzylinder-Turbobenziner aus dem Horse-Powertrain-Portfolio – einem Motoren-Joint-Venture zwischen Lotus-Mutter Geely und Renault – übernehmen, der direkt die Räder antreiben kann und auch als Generatorantrieb die Batterie mit Strom versorgt.

Hier lohnt sich ein Seitenblick zum Zeekr 9X – ebenfalls ein Modell aus dem Geely-Imperium. Der nutzt einen 275 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner in Kombination mit zwei Elektromotoren. Die Systemleistung liegt bei gut 885 PS. In der Variante mit drei E-Maschinen sollen sogar bis zu 1.350 PS abrufbar sein. Der rein elektrische Eletre bietet aktuell zwischen 603 und 905 PS.

Neben dem Eletre sind bei Lotus noch zwei weitere SUV-Modelle mit Super-Hybrid-Antrieben geplant. Eines davon soll als Vision X ab 2027 unterhalb des Eletre antreten.

In der Fotoshow zeigen wir die Elektro-Version des Eletre.