Auto Shanghai 2021: Lynk & Co 09 Volvo XC90 im China-Kleid

Automobilhersteller Lynk & Co präsentiert in Shanghai seinen größten SUV. Über 400 PS soll er stark sein.

Bislang haben sich die Designer von Lynk & Co darauf beschränkt, Volvo-Modelle, die auf der CMA-Plattform basieren, in ein neues Gewand zu stecken. Doch offenbar reichen XC40 und Polestar 2 nicht mehr aus. Ein größerer SUV muss her. Und so präsentiert die Tochter des chinesischen Unternehmensriesen Geely mit dem 09 genau diesen. Und welcher schwedische SUV könnte sich als Basis besser eignen als der 4,95 Meter lange, 1,96 Meter breite und 1,78 Meter hohe XC90 auf seiner SPA-Plattform.

Auffällig am Lynk & Co 09 ist vor allem seine große und weit aufgerissene Front mit ihren oben aufgesetzten LED-Tagfahrleuchten. Auf den ersten Blick ist dem chinesischen Hersteller demnach ein Design gelungen, das nicht sofort auf die enge Verwandtschaft mit dem schwedischen Spenderfahrzeug hindeutet. Allerdings erkennen Volvo-Fans recht schnell, dass sowohl die Schulterlinie als auch Dach- und Fensterlinien mit denen des XC90 übereinstimmen.

Volvo Cars/Lynk & Co Der 09 (oben) ist der vorerst größte SUV von Lynk & Co. Er baut auf dem Volvo XC90 auf (unten).

Marktstart in China noch in diesem Jahr

Lynk & Co möchte den 09 im Laufe dieses Jahres in China einführen und ihm einen Mild-Hybrid-Antriebsstrang mit auf den Weg geben. Gleichzeitig sollen eine Plug-in-Hybrid- und eine reguläre Hybridversion die Angebotspalette abrunden. Die Mildversion soll über 252 PS, die stärkste Version über bis zu 431 PS verfügen. Deutschland muss vorerst auf das neueste Modell warten. Wie lange? Vielleicht für immer.

Umfrage 1130 Mal abgestimmt Würden Sie einen China-SUV kaufen, wenn er auf der Volvo-Plattform aufbaut? Klar, gute Technik! Nein, China.Auto gehen gar nicht! mehr lesen

Fazit

In China rollt ein Volvo XC90 im Gewand eines Lynk & Co 09 noch in diesem Jahr auf den Markt. Mit einer PS-Leistung von über 430 PS und viel Technik versucht die Geely-Tochter ihr Glück im Segment der großen SUV.