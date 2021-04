Maserati Sonderedition F Tributo Levante und Ghibli erinnern an Fangio

Am 17. Januar 1954 erlebte der Maserati 250F seine Rennpremiere. Pilotiert wurde er damals von Juan Manuel Fangio, der fünfmal Formel-1-Weltmeister wurde. Seinen letzten Titel sicherte er sich 1957 auf eben jenem 250F.

Diese Motorsportära nimmt Maserati nun zum Anlass, die Sonderedition F Tributo zu präsentieren. Sie feiert auf der Shanghai Auto Show 2021 ihre Weltpremiere. Das F steht dabei für Fangio.

Maserati Maserati Ghibli F Tributo.

Die Sonderserie ist für die Modelle Ghibli und Levante in den beiden exklusiven Farben Rosso Tributo und Azzurro Tributo erhältlich. Die rote Lackierung soll den Brückenschlag zu den ehemaligen Rennfarben von Maserati schaffen. Die blaue Lackierung gilt als Reminiszenz an die Stadt Modena, der historischen Heimat der Marke.

Maserati Maserati Levante F Tributo.

Sonderlogos und Sonderfelgen

Weitere Bezüge zu Fangios 250F sind gelb lackierte Bremssättel sowie Räder mit gelbem Felgenkranz. Um das äußere Erscheinungsbild zu vervollständigen, verfügt der Levante F Tributo über 21-Zoll-Räder im Anteo-Design in Schwarz und der Ghibli F Tributo über 21-Zoll-Räder im Titano-Design in glänzendem Schwarz. Auf dem vorderen Kotflügel befindet sich überdies ein Editions-Emblem in glänzendem Schwarz; das Dreizack-Logo auf der C-Säule ist in Wagenfarbe gehalten.

Die Akzente des Exterieurs spiegeln sich auch im Interieur wider: Das schwarze Vollnarbenleder von Pieno Fiore weist Ziernähte in Rot oder Gelb auf.

Preise oder Marktverfügbarkeit der Sondermodelle teilt Maserati noch nicht mit.

Fazit

Maserati erinnert mit der Sonderedition F Tributo an den legendären Rennfahrer Juan Manuel Fangio. Technisch gibt es keine Upgrades, dafür viel frische Farbe.