Mazda CX-50 (2022) Neuer Groß-Crossover für die USA

Bereits Ende 2019 hatte sich Mazda die CX-Namen von CX-10 bis CX-90 schützen lassen und erst kürzlich angekündigt, ihre Modellpalette in Europa sowie weltweit mit neuen Crossovern auszuweiten. Für die USA sowie in einigen Nicht-EU-Ländern kommen CX-70 sowie CX-90 an den Start, ab Januar 2022 in den USA auch der CX-50, der im neuen gemeinsam mit Toyota gebauten Werk in Huntsville US-Bundesstaat Alabama von Band rollen wird.

Mazda CX-50 mit Vierzylinder-Turbo

Der SUV basiert auf der Small-Plattform, die schon den Mazda 3 oder den CX-30 trägt. Und von diesen Modellen entleiht sich der CX-50 auch die Technik. Motorseitig ist als Top-Motor ein aufgeladener 2,5 Liter großer Vierzylinder mit rund 253 PS sowie 433 Nm an Bord. Eine schwächere Version des Benziners leistet 189 PS und 252 Nm. Zukünftig bietet Mazda seine CX-Modelle serienmäßig mit Allrad an, die kleineren Baureihen sind aber auch noch mit Vorderradantrieb erhältlich.

Der CX-50 ist über dem CX-5 positioniert und fällt etwas größer aus und bietet mehr Platz im Innenraum. Ähnlich hat es Mazda in den USA mit dem CX-3 und dem CX-30 vorgemacht – entsprechend dürfte sich beim neuen Modell auch der Preisaufschlag in Grenzen halten. Der Mazda CX-5 kostet in den USA ab 31.281 US-Dollar (umgerechnet rund 27.000 Euro). Der CX-3 startet bei 23.681 Dollar, während der CX-30 ab 26.931 Dollar in der Preisliste steht. Der Mehrpreis beträgt also gerade einmal 3.250 Dollar.

Weitere neue Crossover für die USA

Neben dem CX-50 bietet Mazda künftig auch noch den CX-70 sowie den CX-90 an. Letzterer ergänzt den dort angebotenen CX-9 um eine größere Version. Beide SUV kommen auch in einigen Nicht-EU-Ländern auf den Markt und basieren auf der Large-Plattform die unter anderem über einen neuen Reihensechszylinder mit Turboaufladung sowie über einen Plug-in-Hybrid verfügt. Im Vergleich zu den neuen europäischen Modellen CX-60 und CX-80 fallen die US-Crossover deutlich breiter aus.

Fazit

Mazda diversifiziert weltweit seine Modellpalette und bietet exklusiv für dei USA den CX-50 an. Der Crossover fällt größer als der CX-5 aus und bieten mehr Platz. Ähnlich wie beim CX-3 und CX-30 ist der Mehrpreis überschaubar. Ähnlich wird dann später auch der CX-90 über dem CX-9 in den USA positioniert. Neu kommt noch ein CX-70.