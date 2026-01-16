AMS Kongress
Kompakt
Neuvorstellungen & Erlkönige

Mercedes A-Klasse mit 25 % Rabatt auf Lagerfahrzeuge: Lohnt der Kauf?

Mercedes A-Klasse mit 25 % Rabatt erhältlich
Lohnt sich der Kauf eines Lagerfahrzeugs?

Mercedes-Benz bietet bis zu 25 % Rabatt auf Lagerfahrzeuge der A-Klasse. Was steckt hinter der Aktion, und für wen lohnt sich der Kauf?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 16.01.2026
Als Favorit speichern
Mercedes A-Klasse Facelift
Foto: Mercedes

Mercedes-Benz bietet aktuell 25 % Rabatt auf Lagerfahrzeuge der A-Klasse. Diese Aktion gilt ausschließlich für bereits produzierte Fahrzeuge, die sofort verfügbar sind. Individuell konfigurierte Neuwagen sind von der Rabattaktion ausgeschlossen und erhalten lediglich einen Kundenrabatt von etwa 9 %.

Besonders attraktiv sind daher bereits gebaute Modelle, wie zum Beispiel ein A 180 Progressive, der unter anderem mit dem Winter- und Advanced-Plus-Paket sowie zahlreichen Assistenzsystemen ausgestattet ist. Der Listenpreis von 47.737 Euro reduziert sich hier auf 35.803 Euro. Dieses und hunderte weitere Angebote sind aktuell auf der Mercedes-Webseite zu finden.

Technische Details der A-Klasse

Der A 180 ist mit einem 1,3-Liter-Turbobenziner ausgestattet, der 136 PS leistet. Eine Mildhybrid-Unterstützung liefert zusätzliche 14 PS. Das maximale Drehmoment beträgt 230 Newtonmeter, was eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,2 Sekunden ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 215 km/h.

Für Käufer, die mehr Leistung wünschen, gibt es den A 200 mit 163 PS. Auch Dieselvarianten wie der A 180 d mit 116 PS sind Teil der Rabattaktion. Alle Modelle sind mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet, das für einen komfortablen und effizienten Fahrbetrieb sorgt.

Leasingoptionen und weitere Vorteile

Neben dem Kauf bietet Mercedes auch attraktive Leasingoptionen für die rabattierten Lagerfahrzeuge an. Die monatlichen Raten beginnen bei etwa 170 Euro, basierend auf einer Sonderzahlung von 10.000 Euro, einer Laufzeit von drei Jahren und einer jährlichen Fahrleistung von maximal 15.000 Kilometern. Diese Konditionen machen die A-Klasse auch für Leasingkunden interessant.

Vergleich mit der Konkurrenz

Im Vergleich zu anderen Kompaktklasse-Modellen bietet die A-Klasse ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, insbesondere durch die Rabattaktion. Modelle wie der Audi A3 oder der BMW 1er sind mit ähnlicher Ausstattung aktuell oft teurer. Zudem punktet die A-Klasse mit innovativen Assistenzsystemen und einem modernen Infotainment-System.

Für wen lohnt sich der Kauf?

Die Rabattaktion ist besonders für Käufer interessant, die flexibel bei der Fahrzeugauswahl sind und ein sofort verfügbares Auto suchen. Die umfangreiche Ausstattung vieler Lagerfahrzeuge und die attraktiven Leasingkonditionen machen die A-Klasse zu einer lohnenden Option. Allerdings sollten Interessenten schnell handeln, da die Verfügbarkeit begrenzt ist.

Fazit