MG 07: Elektro-Limousine interpretiert den Porsche Taycan

Die Enthüllung der neuen E-Limousine soll auf der Beijing Auto Show (24. April bis 03. Mai 2026) stattfinden. Das Modell wird voraussichtlich unterhalb des bereits vorgestellten MG IM5 positioniert und richtet sich damit stärker an das Volumensegment. Die Optik bleibt allerdings selbstbewusst.

Schon die ersten Teaserbilder lassen erahnen, dass sich der MG 07 deutlich am Porsche Taycan orientiert. Am Heck erinnert das durchgehende LED-Leuchtenband besonders an das Fabrikat aus dem Hause Porsche. Die Silhouette ist als flacher Fastback ausgeführt.

Auch an der Front erinnern Details an das Modell aus Zuffenhausen. Die Scheinwerfergrafik erinnert an die Vierpunkt-Lichtsignatur vor dem aktuellen Taycan-Facelift, insbesondere durch die darunter angedeuteten Lufteinlässe. In der Seitenansicht sorgen ausgeprägte Radhäuser und bündig integrierte Türgriffe für einen modernen, aerodynamischen Look.

Neue Plattform und moderne Technik Technisch dürfte der MG 07 auf der neuen Nebula-Plattform des SAIC-Konzerns basieren. Diese Architektur ist flexibel ausgelegt und kann sowohl reine Elektroantriebe als auch Plug-in-Hybride aufnehmen.

Mehreren Berichten zufolge unterstützt die Plattform moderne 800-Volt-Technik, was kürzere Ladezeiten und höhere Effizienz ermöglichen würde. Auch ein neues Batteriesystem mit besonders flacher Bauweise wird erwartet, das Vorteile bei Innenraum und Schwerpunkt bieten könnte. Offizielle technische Daten hat MG allerdings noch nicht veröffentlicht. Daher fehlen auch konkrete Angaben zu Leistung und Batteriegröße.

Direkte Wettbewerber könnten allerdings das Model 3 von Tesla oder der BYD Seal sein. Daraus lässt sich ableiten, dass die Reichweite im Bereich von etwa 500 Kilometern liegen dürfte.

Autonomes Fahren angedeutet Eine auffällige Erhebung oberhalb der Windschutzscheibe auf den Teaserbildern könnte auf zusätzliche Sensorik hindeuten. Ob hier – ähnlich wie beim IM5 – tatsächlich ein LiDAR-System zum Einsatz kommt, ist bislang nicht bestätigt.

Mehr Informationen wird es nach der offiziellen Premiere geben. Ob und wann der MG 07 auch nach Europa oder Deutschland kommt, ist derzeit noch unklar.