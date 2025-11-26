MG QS9 vor Europa-Premiere: China-SUV im BMW X5-Format kommt nach Europa

Mit dem QS9 bereitet MG ein neues Spitzenmodell für den europäischen Markt vor. Das knapp fünf Meter lange SUV basiert auf dem in China angebotenen Roewe RX9 und wird seit 2025 bereits in mehreren Exportmärkten unter dem Namen QS verkauft. Nun taucht das Modell in der Euro-NCAP-Datenbank auf, was als deutliches Indiz gilt, dass der Marktstart in Europa näher rückt. Dass der SUV ausgerechnet durch Crashtestdaten enthüllt wurde, ist eher Randnotiz, verdeutlicht aber, in welchem Stadium sich die Homologation befindet.

Fünf-Meter-SUV Mit einer Länge von 4.983 Millimetern, 1.967 Millimetern Breite und 1.778 Millimetern Höhe bewegt sich der QS9 im Format etablierter SUV der oberen Mittelklasse. Die Konstruktion als Siebensitzer mit längs verschiebbarer zweiter Reihe richtet sich an Familien und Nutzer mit hohem Platzbedarf. Das Kofferraumvolumen variiert je nach Sitzkonfiguration zwischen 203 und 1.052 Litern. Der Innenraum orientiert sich an aktuellen Marktanforderungen, mit einem 12,3-Zoll-Kombiinstrument, einem gleich großen Infotainment-Display, Navigation, DAB-Radio und kabelloser Smartphone-Integration. In höherwertigen Allradversionen sind ein Bose-Soundsystem, belüftete und beheizbare Sitze mit perforiertem Leder sowie induktives Laden vorgesehen.

In Australien wird der QS derzeit ausschließlich mit einem Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 208 PS und einem 9-Gang-Automatikgetriebe verkauft, wahlweise mit Front- oder Allradantrieb. Für Europa dürfte jedoch eine andere Variante vorgesehen sein. Der Hinweis PHEV in den Crashtestunterlagen deutet auf den Plug-in-Hybridantrieb aus dem MG HS PHEV hin. In dieser Konfiguration arbeiten ein 1,5-Liter-Benziner und ein Elektromotor zusammen und erzeugen eine Systemleistung von 272 PS. Damit würde MG den QS9 direkt in einem Segment positionieren, in dem Plug-in-Hybride klare Relevanz für Flottenkunden besitzen.

Gute Serienausstattung Auch bei der Sicherheitsausstattung entspricht der QS9 bereits europäischen Standards. Zu den verfügbaren Systemen zählen Notbremsassistent, Spurhalteassistent, Toter-Winkel-Überwachung, adaptiver Tempomat, 360-Grad-Kamera und Aufmerksamkeitsüberwachung. Im Euro-NCAP-Test erreichte das Modell fünf Sterne, mit hohen Werten beim Insassenschutz.

Preislich wird der große SUV in Europa unterhalb etablierter Oberklassemodelle erwartet. Umgerechnet liegen die australischen Preise zwischen rund 27.000 und 29.200 Euro, diese Werte lassen sich jedoch nicht direkt übertragen. Branchenkreise rechnen mit einem Einstieg knapp unter der Marke von 40.000 Euro. Der Zeitpunkt des Marktstarts dürfte in der ersten Hälfte des Jahres 2026 liegen.