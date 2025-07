MG will mit völlig neuem Power-SUV und Sportwagen gegen Tesla siegen

Allen Querelen und Kapriolen zum Trotz sind Teslas Model 3 und vor allem Model Y weltweit immer noch ein Maßstab bei den Elektroautos. Das wissen natürlich auch die chinesischen Hersteller, doch bislang kam von dieser Seite kaum Gefahr. Das könnte sich nun ändern, denn MG startet mit einem Doppelschlag das Europa-Debüt von zwei genau auf Teslas Bestseller zielenden Modellen auf einer gemeinsamen Plattform, die in den Topmodellen mit 800-Volt-Technik antritt — mit entsprechenden Vorteilen bei Leistung und Ladegeschwindigkeit.

Der IM5 als sportlich gestylte Limousine nimmt das Model 3 ins Visier. Der Innenraum wird von einem ultrabreiten, gebogenen 26,3-Zoll-Ultra-HD-Display dominiert, ergänzt durch einen 10,5-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole. Ein Panorama-Schiebedach, Doppelverglasung und ein Surround-Soundsystem mit 20 Lautsprechern, darunter "Sky Speakers" im Dach, sorgen für die Beschallung. Die Sitze sind beheizbar und belüftet. Der Kofferraum bietet 457 Liter Platz.

Die Performance-Version des IM5 leistet bis zu 680 PS (500 kW) und beschleunigt in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Optional gibt es Allradantrieb mit Dual-Motor-Konfiguration. Dieses Modell verfügt über Hinterradlenkung, was den Wendekreis auf 9,98 Meter reduzieren soll.

Der größere IM6 SUV teilt die technische Basis mit dem IM5, wirkt aber durch seinen höheren Aufbau und das Karosseriedesign mit eigenständigem Frontprofil und verbreiterten Radhäusern wuchtiger. Das Innenraum-Design ist identisch zur Limousine, der Kofferraum fasst rund 665 Liter. Der IM6 ist nur mit der 100-kWh-Batterie erhältlich und erreicht bei entsprechender Motorisierung laut MG 624 Kilometer Reichweite nach WLTP. Die Performance-Version sprintet in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Beim IM6 ist die Hinterradlenkung serienmäßig.

800-Volt-Technik für die Topmodelle

Nicht alle Varianten der neuen MG-Modelle IM5 und IM6 nutzen dabei eine 800-Volt-Architektur. Diese Technik ist den Performance-Versionen vorbehalten, die mit dem 100-kWh-Akku in Kombination mit der Dual-Motor-Allradkonfiguration ausgestattet sind. In diesen Topmodellen ermöglicht das Hochvolt-System Ladeleistungen von bis zu 315 kW, wodurch sich der Akkustand unter optimalen Bedingungen in rund 17 Minuten von 10 auf 80 Prozent befördern lässt. Die Standard- und Long-Range-Varianten hingegen arbeiten mit einer günstigeren 400-Volt-Architektur, die geringere Ladeleistungen ermöglicht und somit längere Ladezeiten mit sich bringt.