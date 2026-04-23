Morgan Supersport 400: Der stärkste Morgan aller Zeiten

Die 2025 als Nachfolger des Plus Six eingeführte Supersport -Baureihe baut auf der CXV-Aluminium-Plattform auf und nutzt BMW-Antriebstechnik. Bislang gab es nur die schlicht Supersport getaufte Version. Jetzt wird das Portfolio um eine weitere Variante ausgebaut. Die hört auf den Namen Supersport 400 und krönt das Angebot. Um sich diese Position zu verdienen, wurde der BMW-Sechszylinder nachgeschärft. Mit dem S400 ist so der leistungsstärkste Morgan entstanden, der von den Briten je in Serie gebaut wurde. Selbst der mit dem 4,8 Liter großen BMW-V8 ausgerüstete Plus 8 kam serienmäßig nur auf 367 PS.

Kraftvoll wie nie zuvor Unter der langen Haube des Supersport sitzt im 400er der bekannte BMW-B58-Reihensechszylinder mit Turboaufladung, hier allerdings in der Spezifikation O1. Im Basismodell kommt der Motor auf 340 PS und maximal 500 Nm. Im Supersport 400 stehen 405 PS (400 bhp – daher der Name) und höchstens 500 Nm Drehmoment zum Abruf bereit. Die Kraftübertragung auf die Hinterräder übernimmt unverändert ein Achtgang-Automatikgetriebe von ZF. Den Spurt von null auf 100 km/h soll der nur 1.170 Kilogramm schwere Zweisitzer in 3,6 Sekunden schaffen. Die Höchstgeschwindigkeit stellt sich erst bei 290 km/h ein.

Damit sich das Plus an Leistung auch in Fahrdynamik ummünzen lässt, ist der Supersport 400 serienmäßig mit dem Dynamic Handling Pack ausgerüstet. Das umfasst eine überarbeitete Fahrwerksgeometrie sowie rundum voll einstellbare Federelemente. Hinzu kommen ultraleichte 19-Zoll-Schmiedefelgen, die vorn mit 235/40er-Michelin-Pilot-Sport-5-Pneus und hinten mit 255/40er-Reifen überspannt werden. Wer noch mehr Grip wünscht, kann zum optional angebotenen Sperrdifferenzial greifen. Serienmäßig sorgt eine überarbeitete Abgasanlage für einen schärferen Sound.

Dezent sportlichere Optik Auch optisch darf sich der 400er, wenn auch dezent, etwas vom Basismodell abheben. Unter anderem durch neue Lufteinlässe in den vorderen Kotflügeln und überarbeitete Oberflächen im unteren Karosseriebereich, die nun in Hochglanzoptik antreten. Im Innenraum bietet er neue Optionen aus Alcantara, individuelle Stickdesigns, ein eigens gestaltetes Zifferblattdesign sowie optional einen Gangwahlhebel aus Aluminium für das Automatikgetriebe. Zudem werden mit dem Supersport 400 vier neue satinierte Lackierungen eingeführt: "Forged Grey", "Silk Silver", "Sail Silver" und "Horizon Blue".

Der Morgan Supersport 400 kann ab sofort bestellt werden und ist ab umgerechnet 138.958 Euro, allerdings zuzüglich lokaler Steuern, erhältlich.