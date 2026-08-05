Neuer SUV von Lucid: E-Crossover soll Cosmos heißen

Wie aus dem jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens hervorgeht, umfassen die Tests Kälteläufe in Neuseeland, Dauerhaltbarkeitstests und die Vorbereitung der Crash-Zertifizierung. Als technische Basis dienen eine neue Mittelklasse-Plattform und eine ebenfalls neue Antriebseinheit namens Atlas. Auch diese Komponenten befinden sich bereits in der Validierung und der Vorbereitung auf die Serienproduktion. Erste Bilder deuten auf eine abfallende Dachlinie hin, die den Cosmos optisch in die Kategorie der SUV-Coupés im Stil eines BMW X4 einordnet. Damit positioniert Lucid das Fahrzeug klar als Volumenmodell unterhalb des großen SUV Gravity.

Kommt der Cosmos wirklich in Serie? Die Pläne für den Cosmos sind allerdings fest mit einem Standort verknüpft: dem neuen Werk AMP-2 in Saudi-Arabien. Laut Lucid hat die Fabrik die reine Bauphase verlassen und befindet sich nun in der "Industrialisierungsphase". Das bedeutet konkret, dass die Anlagen für das Presswerk, den Karosseriebau, die Lackiererei und die Endmontage installiert und abgestimmt werden, um erste Produktionsversuche vorzubereiten. Die Produktion des Cosmos soll allerdings schon in der zweiten Hälfte von 2027 anlaufen. Diese Fortschritte stehen im Kontrast zur angespannten wirtschaftlichen Lage des Unternehmens. Lucid durchläuft einen harten "Operational Reset", ein Sanierungsprogramm, das Einsparungen von 1,4 Milliarden Dollar vorsieht.

Der große Bruder Lucid Gravity Während der Cosmos noch ein Zukunftsprojekt ist, macht sein großer Bruder, der Lucid Gravity, bereits auf der Straße Fortschritte – allerdings in einem unerwarteten Feld. Lucid liefert bereits seriennahe "Production-Validation"-Fahrzeuge an Partner wie Uber und Nuro aus. Dort sind sie Teil eines Robotaxi-Programms, das sich in der aktiven Test- und Validierungsphase befindet. Eine Flotte von fast 100 Fahrzeugen ist dafür in der San Francisco Bay Area und in Houston im Einsatz. Gleichzeitig bedient Lucid das obere Ende des Marktes und kündigt für die Monterey Car Week eine leistungsstärkere Version des Gravity an. Die Leistungssteigerungen orientieren sich voraussichtlich an der 1.234 PS starken Sapphire-Version der Air-Limousine.

Zweigleisige Strategie Lucid verfolgt damit eine zweigleisige Strategie. Der High-End-SUV Gravity soll kurzfristig für Umsatz und Markenpräsenz sorgen, während der erschwinglichere Cosmos langfristig das Volumen und damit das Überleben des Unternehmens sichern muss. Die Strategie erscheint schlüssig, doch ihr Erfolg hängt an einem seidenen Faden: der Fähigkeit, die aktuelle Restrukturierung zu überstehen.

Im Aufmacherbild sehen Sie den aktuellen Lucid Gravity.