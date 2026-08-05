Formel 1: Heiße Gerüchte: Das sind die Frauen der Formel-1-Fahrer

In der Formel 1 sind nicht nur die Fahrer Thema regelmäßiger Schlagzeilen. Zunehmend geraten auch deren Frauen und Partnerinnen ins Rampenlicht der Presse und Fans. Besonders populär ist das Thema vor allem in den sozialen Medien.

Es existieren inzwischen viele Seiten mit dem neuesten Beziehungsklatsch im F1-Paddock. Dabei hilft es, dass viele der Frauen selbst als Model oder Influencerin tätig und daher nicht unbekannt sind.

Zur Saison-Halbzeit haben wir eine Übersicht über das Liebesleben aller Formel-1-Piloten erstellt. Einzig bei Youngster Arvid Lindblad ist keine romantische Beziehung bekannt. Die restlichen 21 Fahrer befinden sich aktuell in einer Partnerschaft oder es kursieren Gerüchte über mögliche Affären.

Charles und Alexandra Leclerc

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Das erste Mal wurde das Paar 2023 zusammen gesehen. Zwei Jahre später verkündigten sie auch schon ihre Verlobung über ein gemeinsames Bild auf Instagram mit ihrem Hund Leo. 2026 heiratete Charles Leclerc die gebürtige Alexandra Saint Mleux.

Zuvor studierte Alexandra Kunst in Paris. Aktuell arbeitet sie als Model und teilt auf Instagram ihre Leidenschaft für die Kunst. Der Ferrari-Fahrer verriet, dass eine große Hochzeitsfeier noch folgen sollte. Fans vermuten aktuell, dass Alexandra schwanger sei.

Lewis Hamilton und Kim Kardashian Die Freundschaft zwischen Lewis Hamilton und Kim Kardashian läuft schon seit über einem Jahrzehnt. Zusammen fotografiert wurden sie schon 2021: damals noch mit ihrer jeweiligen Beziehungsperson.

Erste Gerüchte über eine romantische Beziehung zwischen Lewis Hamilton und Kim Kardashian entstanden Anfang 2026, nachdem die beiden häufiger zusammen gesehen wurden. Im April 2026 postete Hamilton dann ein Video von den beiden.

Kim Kardashian und Schwester Khloe unterstützten Hamilton beim Monaco GP 2026. Die Sommerpause verbringen die beiden ebenfalls zusammen. Auch wenn die Beziehung nie offiziell bestätigt wurde, geht man von einer Liebesbeziehung zwischen den beiden aus.

George Russell und Carmen Montero Mundt

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Mercedes-Pilot George Russell und seine Freundin Carmen Montero Mundt daten bereits seit 2020. Mundt hat ein Studium im Bereich Business Management absolviert und arbeitet seitdem in einem Investmentunternehmen.

Mundt begleitet Russell regelmäßig zu Rennen und spricht auf den sozialen Medien offen über ihre Beziehung. Im Juni 2026 kamen Gerüchte über eine mögliche Verlobung der beiden auf, nachdem auf einem Instagram-Bild ein Ring an Russells Finger zu sehen war.

Kimi Antonelli und Eliska Babickova Von 2023 bis Ende Februar 2026 war Kimi Antonelli mit der ehemaligen tschechischen Kartfahrerin Eliska Babickova zusammen. Nach ihrer erfolgreichen Rennfahrerkarriere gründete sie gemeinsam mit ihren Schwestern den YouTube-Kanal "Welcome to Sisterhood", in dem sie über Frauen im Motorsport sprechen.

Ihre Trennung hatte Babickova über Instagram bekannt gegeben, nachdem sie viele Fragen und Gerüchte im Internet erreicht hätten. Seitdem wurde der italienische Rennfahrer mit keiner neuen Frau zusammen gesehen.

Alex Albon und Muni "Lily" He

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Laut eigenen Angaben hatte die professionelle Golferin Muni "Lily" He den thailändisch-britischen Fahrer Alex Albon das erste Mal in der Netflix-Serie "Drive to Survive" gesehen. Daraufhin chatteten die beiden viel über Instagram.

Das Paar ist seit rund sieben Jahren zusammen. Im Januar 2026 folgte dann die Verlobung. He und Albon begleiten sich gegenseitig zu ihren jeweiligen Wettbewerben und zeigen ihre Beziehung offen in den sozialen Medien.

Carlos Sainz und Rebecca Donaldson Williams-Fahrer Carlos Sainz und Rebecca Donaldson wurden 2023 das erste Mal in Italien zusammen gesehen und halten ihre Beziehung seitdem privat. Das schottische Model begleitet Sainz regelmäßig im F1-Paddock.

Lando Norris und Margarida "Magui" Corceiro

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Der britische Weltmeister und das portugiesische Model Margarida "Magui" Corceiro sind seit 2023 in einer On-Off-Beziehung, die bei Fans immer wieder für wilde Spekulationen sorgt. Ende 2025 feierte Magui in Abu Dhabi gemeinsam mit Norris seinen ersten Weltmeistertitel.

Zu Saisonbeginn 2026 soll ein TikTok-Video das vermeintliche Aus der Beziehung bestätigt haben. In dem kurzen Ausschnitt soll Norris seinem Freund Carlos Sainz erzählt haben, dass er nun Single sei.

Inzwischen wurde Norris mit anderen Frauen gesehen. Aktuell kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung zur Influencerin Alix Earle. Die beiden wurden zuletzt in einem Privatclub in London zusammen gesehen.

Oscar Piastri und Lily Zneimer McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lily Zneimer sind bereits seit der Schulzeit ein Paar. Obwohl Lily ihren Freund regelmäßig zu Rennen begleitet, halten die beiden ihre Beziehung überwiegend privat.

Pierre Gasly und Francisca Gomes

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Pierre Gasly und das portugiesische Model Francisca "Kika" Gomes wurden 2022 das erste Mal bei einem Fußballspiel in Paris zusammen gesehen. Daraufhin besuchte Gomez regelmäßig das F1-Fahrerlager. Das Paar postet regelmäßig Bilder von sich mit ihrem Hund Simba auf Instagram.

Gomes ist bei der Modelagentur Central Models unter Vertrag und wurde bereits auf verschiedenen Magazin-Covers abgelichtet. Sie ist die Tochter des portugiesischen Rennfahrers Goncalo Gomes.

Franco Colapinto und Maia Reficco Gerüchte über eine mögliche Liebesbeziehung zwischen Franco Colapinto und Schauspielerin Maia Reficco kursieren bereits seit dem Miami GP 2026. Die Beziehung wurde nie offiziell bestätigt, doch die beiden wurden bereits händchenhaltend und küssend im Paddock gesehen.

Colapinto umgaben in den letzten Jahren viele Gerüchte über mögliche Affären. So haben Ollie Bearman und der Argentinier mit Estelle Ogilvy die gleiche Ex-Freundin.

Isack Hadjar und Lauren Fitzsimmons Gerüchte über eine romantische Beziehung zwischen Isack Hadjar und dem kanadischen Model Lauren Fitzsimmons kursieren bereits seit 2025. Obwohl die Influencerin den Franzosen regelmäßig zu Rennwochenenden begleitet, wurde die Beziehung nie offiziell bestätigt.

Max Verstappen und Kelly Piquet

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Max Verstappen und Kelly Piquet sind seit rund sechs Jahren zusammen. 2025 kam die gemeinsame Tochter Lily zur Welt. Piquet ist in der Geschichte der Formel 1 kein unbekannter Name: Kelly ist die Tochter des Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet.

Sie arbeitet als Influencerin und Model und war davor schon im Modegeschäft tätig. Vor ihrer Beziehung mit Verstappen war Kelly 2017 mit dem ehemaligen Formel-1-Fahrer Daniil Kyvat zusammen, mit dem sie Tochter Penelope bekam.

Esteban Ocon und Flavy Barla Haas-Fahrer Esteban Ocon und Flavy Barla sind seit 2023 ein Paar. Barla ist eine französische Medizinstudentin und Mode-Influencerin. Im Jahr 2022, mit nur 19 Jahren, wurde sie zur Miss Côte d’Azur gekrönt.

Oliver Bearman und Alicia Torriani

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Der Brite Ollie Bearman und Alicia Torriani sind seit 2024 ein Paar. Torriani kommt aus Monaco und ist daher auch mit Charles Leclerc und seiner Familie befreundet.

Sie hat bereits einen Bachelor in Hotel- und Gastronomiemanagement. Aktuell arbeitet sie als Büroleiterin bei "ALL TIME", einer Sport-Management-Agentur von Charles und seinem Bruder Lorenzo Leclerc. Mitgründer sind zudem ihr Vater Anthony Stent-Torriani und ihr Bruder Niklas.

Nico und Egle Hülkenberg Nico Hülkenberg und seine Frau Egle heirateten im Jahr 2022 und haben die gemeinsame Tochter Noemi Sky.

Die gebürtige Egle Ruskyte ist eine in Litauen geborene Unternehmerin im Modebereich. Unter ihrem eigenen Modelabel, benannt nach ihrem Vornamen, verkauft sie ihre eigenen Kollektionen an Strand- und Badebekleidung.

Gabriel Bortoleto und Isabella Bernadini

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Audi-Youngster Gabriel Bortoleto und Isabella Bernadini sind seit 2020 ein Paar. Die Brasilianerin studiert Computer-Wissenschaften in den Niederlanden und begleitet Bortoleto regelmäßig zu Rennen.

Liam Lawson und Hannah St. John 2022 entwickelten sich erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen dem Neuseeländer Liam Lawson und Hannah St. John. Heute sind sie ein Paar und posten regelmäßig gemeinsame Bilder auf Instagram.

Die 23-Jährige aus Kalifornien hat einen Bachelor in Biomedizin. Parallel zu ihrem Studium hat sie auch als Model und Influencerin gearbeitet.

Fernando Alonso und Melissa Jimenez

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Seit 2023 sind Fernando Alonso und Melissa Jimenez ein Paar. Die spanische Sportjournalistin ist im Paddock der Formel 1 alles andere als ein unbekanntes Gesicht und genau dort sollen die beiden sich kennengelernt haben.

Alonso kam 2026 verspätet beim Rennwochenende in Japan an, da seine Lebensgefährtin ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht hatte. Bereits beim Ungarn GP durfte der kleine Leonard das erste Mal mit ins Fahrerlager.

Lance Stroll und Yael Shelbia Cohen Beim Miami GP 2026 machten Lance Stroll und die Israelin Yael Shelbia ihre Beziehung öffentlich, als sie händchenhaltend im Paddock gesehen wurden.

Shelbia ist ein erfolgreiches, international tätiges Model. Nebenbei ist sie Influencerin und hat auch schon in größeren Filmen geschauspielert.

Valtteri Bottas und Tiffany Cromwell

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Der finnische Ehren-Australier Valtteri Bottas und die Australierin Tiffany Cromwell sind seit 2020 zusammen. Das Paar teilt eine Leidenschaft fürs Fahrradfahren. Cromwell ist professionelle Radfahrerin und vertrat Australien 2020 auch bei den Olympischen Spielen.

Sergio Perez und Carola Martinez Sergio Perez und Carola Martinez heirateten 2018, nachdem im Dezember 2017 ihr erster gemeinsamer Sohn Sergio Perez Junior zur Welt gekommen war. Mit ihrer Tochter Carlota und ihrem zweiten Sohn Emilio hat das Paar inzwischen drei gemeinsame Kinder.