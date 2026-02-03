Neuer Toyota SUV für Februar angekündigt: Großer Elektro-SUV als Kia EV9-Konkurrenz

Toyota USA hat die Ankündigung einer für den 10. Februar geplanten Neuvorstellung mit einem zweiten Teaserbild konkretisiert. Nachdem das erste Bild lediglich eine dunkle Hecksilhouette zeigte und mit dem Satz "something new is on the horizon" versehen war, liegt nun erstmals ein Blick in den Innenraum vor. Damit verengt sich der Kreis der möglichen Fahrzeugkonzepte deutlich.

Kein Pick-up Das ursprüngliche Teaserbild ließ viel Raum für Spekulationen. Die aufrechte Heckpartie, die breite Lichtsignatur und die insgesamt wuchtigen Proportionen ließ sich unterschiedlich interpretieren. Neben einem neuen Highlander oder einem großen, eigenständig positionierten SUV tauchte auch die Idee eines Pick-ups auf. Hintergrund dieser These war vor allem der Erfolg des Ford Maverick sowie Toyotas bislang fehlende Präsenz in diesem Segment. Auch unsere ersten Tipps zielten in diese Richtung.

Mit dem nun veröffentlichten Innenraum-Teaser hat sich das Pick-up-Thema allerdings erledigt. Das Bild zeigt einen großzügig geschnittenen Innenraum mit großem Glasdach, hellen Materialien und klar erkennbaren drei Sitzreihen. In der gezeigten Konfiguration sind in der zweiten Reihe zwei "Captain Chair"-Einzelsitze mit Armlehnen zu sehen. Das dürfte eine Option darstellen, eine Dreier-Sitzbank und entsprechend eine Auslegung als Siebensitzer-SUV ist sehr wahrscheinlich.

Auch das Cockpit liefert Hinweise auf die technische Ausrichtung. Ein großformatiger zentraler Bildschirm dominiert die Instrumententafel, ergänzt durch ein separates digitales Fahrerdisplay hinter dem Lenkrad. Die Gestaltung mit den zwei frei stehenden Digitaldisplays weicht vom gewohnten Toyota-Style ab und unterscheidet sich auch vom 2023 eingeführten Toyota Grand Highlander, der im selben Segment antritt.

Konkurrenz zum Kia EV9 Erwartet wird nach dieser weiteren "Enthüllung" eine Positionierung als Elektro-Alternative zum Grand Highlander und als direkter Wettbewerber zu Modellen wie dem Kia EV9 oder dem Volvo EX90. Als technische Basis wäre in diesem Fall die TNGA-e-Plattform angesagt, die auch bei anderen elektrischen Toyota-SUV zum Einsatz kommt. Mit einer Länge von über fünf Metern könnte es sich um das bislang größte Elektrofahrzeug handeln, das Toyota auf dieser Architektur realisiert.

Bereits Ende 2021 hatte Toyota ein entsprechendes Konzeptfahrzeug gezeigt, das nun als stilistische und konzeptionelle Vorlage gilt. Elemente wie schmale Leuchten, eine klare Linienführung und ein betont großzügiger Innenraum sollen in das Serienmodell übernommen werden. Der Marktstart ist zunächst für die USA vorgesehen.