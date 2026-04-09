Nissan Sondermodell: Das Design orientiert sich an Schallwellen

Der Juke Pulse basiert auf der Ausstattungslinie N-Connecta und ergänzt diese um zusätzliche Ausstattungs- und Designmerkmale. Das Exterieur unterscheidet sich am deutlichsten vom bisherigen Serienmodell. Der Juke Pulse trägt eine vom Schallwellen-Motiv inspirierte Dachgrafik, in die der Modellname integriert ist. Dazu kommen 19-Zoll-Aerofelgen im asymmetrischen Design, mit farblichen Akzenten sowie ein bewusst kontrastreich gestaltetes Erscheinungsbild mit schwarzem Dach und schwarzen Spiegelkappen. Neu im Farbprogramm ist der Ton "Ocean Deep", alternativ stehen Pearl White und Ceramic Grey zur Wahl.

"Der Juke war nie darauf ausgelegt, sich anzupassen", sagt Cliodhna Lyons, Region Vice President Product, Services und Marketing Strategy bei Nissan Amieo. "Mit dem Pulse kommt dieser Charakter besonders klar zum Ausdruck – selbstbewusst, eigenständig und unverkennbar. Als jüngste Sonderversion unterstreicht er die Bedeutung des Modells in Europa und Nordafrika sowie die Verbindung zu den Kunden."

Im Innenraum zieht sich dunkelblaues Kunstleder über das Armaturenbrett, die Türverkleidungen und die Mittelkonsole. Schwarze Zierelemente sollen für einen dezenten optischen Kontrast sorgen. Mélange-Stoffeinsätze und eine Ambientebeleuchtung runden den hochwertigeren Look ab. Fahrer und Beifahrer nehmen außerdem auf Sportsitzen Platz und die Musik – passend zu den Elementen auf dem Dach – erklingt aus einem Bose-Personal-Audiosystem.

Assistenzsysteme und Technik bleiben serienmäßig Zusätzlich bündelt das Sondermodell zahlreiche Assistenz- und Komfortsysteme. Nissan integriert unter anderem das ProPilot-System sowie ein 360-Grad-Kamerasystem (Around View Monitor). Darüber hinaus umfasst die Ausstattung ein erweitertes Sicherheitspaket.

Bei den Antrieben bleibt die Auswahl bekannt. Neben dem 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit 117 PS, der wahlweise mit manuellem Getriebe oder Doppelkupplung kombiniert wird, steht auch der Hybridantrieb zur Verfügung. Dieser bringt es auf 143 PS und 353 Nm Drehmoment.

Im Video stellen wir Ihnen das neueste Facelift des Nissan Juke vor.