Opel Zafira mit neuem 2,2-Liter-Motor: Wieder mit Diesel statt "Electric only"

Opel hatte sich einmal vorgenommen, ab 2028 nur noch rein elektrisch angetriebene Autos zu verkaufen. Doch wie so viele andere Autohersteller wurden auch die Rüsselsheimer in ihren Ambitionen von der Realität ausgebremst. Mit dem Ergebnis, dass die Marke des Stellantis-Konzerns auf absehbare Zeit erstmal weiter Verbrenner-Modelle anbieten wird – Seite an Seite mit den Elektroversionen der jeweiligen Baureihen.

2,2-Liter-Turbodiesel ersetzt 2,0-Liter-Zwischenlösung Exemplarisch für dieses Hin und Her steht der Opel Zafira . Den Großraum-Van gab es in der Variante mit dem Beinamen Life zwischen 2022 und 2024 ausschließlich mit Elektroantrieb (siehe Video nach dem dritten Absatz). Doch nachdem die Kundschaft nicht wie gewünscht mitzog beim "Electric Only"-Konzept, kehrte heimlich, still und leise ein Dieselmotor in den Zafira zurück. Seit 2025 gab es den Zafira ebenfalls mit einem 177 PS starken Zweiliter-Selbstzünder.

Doch dieser Motor war offensichtlich nur eine Übergangslösung, denn jetzt führt Opel im Zafira ein komplet neuentwickeltes Dieseltriebwerk ein. Dabei handelt es sich um jenen 2,2-Liter-Turbodiesel, den Konzernmutter Stellantis seit 2024 flächendeckend in zahlreichen Nutzfahrzeug-Baureihen einführt – unter anderem im Transporter-Bestseller Fiat Ducato und all seinen Ablegern von den anderen Marken.

Im Zafira leistet der Vierzylinder-Direkteinspritzer 180 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Eine Achtgang-Automatik überträgt die Kraft auf die Vorderräder. Die Fahrleistungen: 10,6 Sekunden von Null auf Hundert sowie 185 km/h Spitzengeschwindigkeit. Zudem soll sich die neue Stellantis-Dieselmotoren-Generation durch um bis zu 13 Prozent niedrigere Verbräuche und CO2-Emissionen auszeichnen. Hinzu kommt ein optimiertes Abgasrückführungssystem, sodass der Motor die Abgasnorm Euro 6e erfüllt.

Neuer Diesel auch im Vivaro Opel bietet den neuen Dieselmotor sowohl für den "kurzen" Zafira mit 4,98 Meter Außenlänge als auch für die 5,33 Meter lange XL-Version an. Beide Spezifikationen bieten die modelltypische Innenraum-Variabilität mit wahlweise neunsitziger Konfiguration im klassischen Drei-Reihen-Layout, vier einander gegenüberliegenden Vis-à-vis-Sitzen oder bis zu 4.900 Liter Ladevolumen für Hobby-Spediteure im Zafira XL. Wie gehabt bieten auf beiden Seiten Schiebetüren einen bequemen Einstieg zu den hinteren Sitzreihen.

Übrigens lässt sich auch der Nutzfahrzeug-Ableger Vivaro in der zivilen Kombiversion mit dem neuen 180-PS-Diesel ausrüsten. Für die Transporter-Spezifikationen hält Opel zudem eine 150-PS-Variante des Motors bereit, die sich auch mit einer Sechsgang-Handschaltung kombinieren lässt. Und die Elektro-Versionen bleiben natürlich sowohl beim Vivaro als auch beim Zafira im Angebot.

Vivaro und Zafira-Diesel: die Preise Günstiger sind sowohl der Vivaro Kombi als auch der Zafira jedoch in ihren Dieselvarianten. Als Selbstzünder kostet der Vivaro Kombi mindestens 39.990 Euro, während für das Elektro-Pendant entweder 45.550 (49-kWh-Batterie) oder 51.550 Euro (75-kWh-Batterie) zu entrichten sind. Der Zafira ist jeweils 2.000 Euro teurer und fährt dann in der Edition-Ausstattung vor. Sowohl der Diesel- als auch der Elektro-Zafira sind zudem in der GS-Topausstattung erhältlich.