Peugeot Polygon Concept: Ausblick auf den nächsten E-208?

Peugeot hat eine neue Konzeptstudie angekündigt. Beim Polygon Concept handelt es sich um den Ausblick auf einen Kleinwagen, wobei das Auto erst in einer Woche komplett vorgestellt wird. Und zwar im Rahmen einer Keynote, die der französische Autohersteller am 12. November um 13:00 Uhr auf seinem Youtube-Kanal überträgt. Optisch dürfte die Konzeptstudie zumindest einzelne Design-Merkmale des künftigen Peugeot E-208 vorwegnehmen, der mit der STLA-Small-Plattform des Stellantis-Konzerns eine neue technische Basis nutzen und voraussichtlich 2026 vorgestellt wird.

Außendesign Der Peugeot Polygon Concept verkörpert einen futuristisch gestylten Kleinwagen mit zwei Türen, die sich fast über die gesamte Länge zwischen den Rädern erstrecken. Die Front verfügt über mehrere sehr niedrige Lichtleisten und läuft im oberen Bereich spitz zu. Die Windschutzscheibe setzt sehr weit vorn an und verläuft flach in Richtung der vorderen Dachkante. Grundsätzlich präsentiert das Greenhouse große Scheibenflächen mit üppig dimensionierten vorderen Dreiecksfenstern und breiten Seitenscheiben. Hinzu kommen verglaste Bereiche im Dach, die das zentrale, in Wagenfarbe lackierte Dachelement flankieren.

Den Peugeot Polygon Concept zeichnet eine ausgeprägte Schulterpartie aus, während die Karosserie im Schwellerbereich stark eingezogen ist. Eine offensichtlich im Außenspiegel untergebrachte Lichtquelle projiziert das Markenlogo auf die Flanke – wobei bisher unklar ist, ob es sich um richtige oder Kameraspiegel handelt. Ein Hingucker sind ferner die großen Räder, deren runde Einleger optisch von den Goodyear-Reifen aufgegriffen werden, sowie die hellen Styling-Elemente an der C-Säule (unten mit Peugeot-Schriftzug). Am Heck sind bisher nur die beiden weit herausgezogenen Spoiler und die scharfe Abrisskante zu erkennen.

Innenraum mit Hypersquare-Lenkrad Das Interieur zeigt sich bisher nur durch die Glasflächen. Der Peugeot Polygon Concept scheint über vier Sitzplätze zu verfügen, wobei jene im Fond über eine gemeinsame Sitzfläche verfügen. Farblich dominiert ein kräftiges Rot und fahrerseitig scheint die Armaturentafel weit ins Interieur hineingezogen zu sein. Zudem verfügt die Konzeptstudie über Peugeots Hypersquare-Volant. Dieses Konzept mit eckigem Lenk"rad" und Steer-by-Wire-Technik, also ohne physische Verbindung zu den Rädern, hatten die Franzosen erstmals 2023 mit dem Inception Concept (siehe Video und Fotoshow) vorgestellt.

Zur sonstigen Technik des Polygon Concept äußert sich Peugeot bislang nicht. Falls die Konzeptstudie über einen Antrieb verfügt, dürfte der jedoch rein elektrisch sein.