Polestar 2 Erlkönig Dezentes Facelift für den Elektro-Schweden

Die schwedische Elektro-Limousine erhält für 2023 eine kleine Überarbeitung. Ein erster Erlkönig wurde jetzt bei Bremsentests in den Alpen erwischt.

Der Polestar 2 ist seit 2019 auf den Markt, im April 2022 ließen die Schweden dem Elektromodell eine eine Modellpflege zukommen. Dabei wurde der Polestar 2 in Sachen Antrieb und Ausstattung zum neuen Modelljahr überarbeitet.

Jetzt ist der Schwede bereits wieder als Erlkönig unterwegs. Offensichtlich legt der Hersteller zum nächsten Modelljahr nun auch an der Optik Hand an. Die absolut geringe Tarnstufe deutet allerdings nur auf marginale Änderungen hin. Weitestgehend abgeklebt zeigt sich der Kühlergrill. Der schmale sichtbare Streifen zeigt aber ein neues Grillgitter für den Schweden. Das setzt offensichtlich auf zahlreiche senkrechte Lamellen.

Darüber hinaus fährt der Prototyp neu gezeichnete Leichtmetallfelgen im 19-Zoll-Format mit 245/45er-Reifen durch die Gegend. Weitere Änderungen am Ex- oder Interieur lassen sich zum derzeitigen Stand nicht ausmachen. Auch Informationen zu Neuerungen am elektrischen Antriebsportfolio liegen derzeit nicht vor.

Wir erwarten den aufgefrischten Polestar 2 im Sommer 2023 als 2024er-Modell.

Fazit

Polestar überarbeitet seinen 2er zum Modelljahr 2024 nur dezent. Das schwedische Elektromodell bekommt nach aktuellem Stand lediglich einen neu gezeichneten Kühlergrill sowie neue Leichtmetallfelgen.