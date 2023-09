Vorsicht! All diejenigen, die sich bei diesem spektakulären Anblick jetzt auf einen elektrischen Supersportwagen von Polestar freuen, müssen wir gleich zu Beginn enttäuschen. Bei der IAA-Premiere "Synergie" handelt es sich nicht etwa um den Ausblick auf einen kommenden Polestar. Vielmehr ist die Studie der Gewinner eines Design-Wettbewerbs, den die Schweden zusammen mit Mattel Hot Wheels ausgeschrieben haben.

Nach der Ausschreibung im Jahr 2022 erreichten mehr als 600 Designkonzepte das Komitee. Ziel war es, einen Polestar zu entwerfen, bei dem Performance und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Nachdem die Jury zehn Entwürfe in die engere Wahl gezogen hatte, wählte sie gleich zwei Gewinner aus – einen für das Exterieur und einen für das Interieur. Die vergangenen sechs Monate durften nun beide Gewinner mit dem Designteam von Polestar zusammenarbeiten und den "Synergy" entwickeln.

Designstudenten mit einmaliger Chance

"Es kommt nicht oft vor, dass noch studierende Designer zu Beginn ihrer Karriere so viel Aufmerksamkeit erhalten, wie es der Polestar Design Community auf Instagram bereits so gut gelingt," erklärt Polestar-Designchef Maximillian Missoni. "Unterstützt wird dies in diesem Jahr durch das Modell im Maßstab 1:1 und die geplante Tour durch Polestar Standorte auf der ganzen Welt.” Die Supersportwagen-Studie besitzt eine Länge von 4,56 Metern bei einer Höhe von nur 1,07 Metern.