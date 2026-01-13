Renault Filante: Dieser Crossover ist Renaults größter

Im bereits 2023 veröffentlichten "International Game Plan 2027" hatte Renault acht neue Modelle für internationale Märkte angekündigt. Mit dem Filante folgt jetzt ein großes Crossover-Modell, das die ambitionierte Rückkehr der Franzosen ins Premiumsegment markieren soll. Vorgestellt wurde der Filante jetzt in Südkorea, wo er im März auch in den Markt eingeführt wird. Bis Anfang 2027 soll er ebenfalls in Südamerika und verschiedenen Golfstaaten erhältlich sein.

Den Namen Filante (französisch für Sternschnuppe) übernimmt das neue internationale Renault-Topmodell von dem 1956 vorgestellten Étoile Filante, einem Einsitzer, der neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen sollte. Die Franzosen nutzen den Namen Filante aber auch für ein Elektrorekordfahrzeug, das Ende 2025 neue Effizienzbestwerte einfuhr. Entwickelt und gefertigt wird der Filante bei Renault Korea (einem Joint Venture mit Samsung) in Busan.

Größtes Renault-Modell Den Premiumanspruch unterstreicht der Filante durch seine schiere Größe. In der Länge streckt er sich auf 4,92 Meter, in der Breite misst er 1,89 Meter und in der Höhe 1,64 Meter. Damit überragt der Filante den größten Renault für Europa, den Espace, um satte 23 Zentimeter in der Länge. Beim Radstand liegt der Filante mit 2.820 Millimetern um gut 80 Millimeter vorn.

Typisch Crossover mixt das avantgardistische Design des Filante die Linien einer Limousine mit denen eines SUV. Der Unterbau wirkt entsprechend wuchtig, die Dachlinie eher filigran. Die steil aufragende Front setzt auf einen dreidimensional gestalteten Grill mit Öffnungen im Rauten-Zuschnitt. Die sind wie das Renault-Logo hinterleuchtet. Darüber sitzen extrem flach gehaltene LED-Scheinwerfereinheiten mit je zwei Elementen. Die Tagfahrleuchten unten in der Schürze bilden gegenläufige Lichtbögen. Für Kontur in den Flanken sorgen Einzüge in den Türbereichen. Die Dachlinie fällt nach hinten sanft ab und mündet in einen Dachkantenspoiler über der flach angestellten Heckscheibe. Markant ist die nach hinten spitz auslaufende Abschlusskante, die quer über das Heck mit einer LED-Lichtleiste akzentuiert wird. Für einen bulligen Abschluss sorgt die stark modellierte Heckschürze. Die Türen tragen klassische Bügelgriffe, in den Radhäusern drehen sich je nach Version 19 oder 20 Zoll große Leichtmetallfelgen. Die nach hinten ansteigende untere Fensterlinie unterstreicht den dynamischen Gesamtzuschnitt.

Bildschirmlandschaft im Cockpit Die horizontal ausgerichtete Cockpitlandschaft setzt auf eine Bildschirmfront, die sich über die gesamte Breite der Armaturentafel zieht. Zum Paket gehören drei 12,3 Zoll große Displays, die als Kombiinstrument, zentraler Bildschirm und Beifahrerbildschirm dienen und unter einem Glas vereint werden. Ergänzt wird dieses Layout durch ein 25,6 Zoll großes Augmented-Reality-Head-up-Display. Obligatorisch sind eine umfangreiche Vernetzung sowie Sprachsteuerung. Updates erfolgen Over-the-Air.

Das Multifunktionslenkrad zeigt sich oben und unten abgeflacht. Hochwertige Oberflächen, überwiegend aus Recyclingmaterial, sollen zusammen mit einer LED-Ambientebeleuchtung für eine edle Anmutung sorgen. Trotz seiner Größe ist der Filante als reiner Fünfsitzer ausgelegt, bietet aber entsprechend viel Platz. Ein großes Glaspanoramadach optimiert das Raumgefühl zusätzlich. Hinter der geteilt umlegbaren Rückbank finden bis zu 633 Liter Gepäck Platz. Bei Bedarf lässt sich das Ladeabteil auf 2.050 Liter erweitern. Zum Sicherheitspaket, das auch autonome Fahrszenarien nach Level 2 ermöglichen, zählen je nach Ausstattungsvariante bis zu 30 Assistenzsysteme.

Nur mit Vollhybrid Technisch basiert der Filante auf der hauseigenen CMF-C/D-Plattform, die auch den Renault Koleos trägt und die für den Filante mit einem seriellen Vollhybrid-Antrieb ausgestattet wird. Der E-Tech-Antrieb für den Filante kombiniert einen 150 PS und 250 Nm starken 1,5-Liter-Vierzylinder-Turbobenziner mit zwei in ein Multimode-Automatikgetriebe integrierten Elektromotoren, die 100 kW/320 Nm (136 PS) und 60 kW/180 Nm (82 PS) an den Start bringen. Die Systemleistung wird mit 250 PS und 565 Nm angegeben. Die elektrische Energie liefert eine 1,64 kWh große Lithium-Ionen-Batterie. Angaben zu Fahrleistungen machen die Franzosen noch nicht.

Angeboten wird der neue Renault Filante in den drei Ausstattungslevels Techno, Iconic und Esprit Alpine, wobei letztere betont sportlich auftritt. Preise will Renault erst zum Marktstart kommunizieren.