Formel 1: Fahrer-Kritik in Miami – Antonelli verhagelt sich die Bestnote

Nach fünf Wochen Rennpause ist die Formel 1 in Miami wieder in die Saison zurückgekehrt. Wer mit einem weiteren dominanten Mercedes-Erfolg gerechnet hatte, wurde eines besseren belehrt. McLaren war drauf und dran nach dem Erfolg von Lando Norris im Sprint auch das Rennen zu gewinnen. Ein Strategiefehler und die starken Nerven von Andrea Kimi Antonelli machten dem Weltmeister einen Strich durch die Rechnung.

Der angekündigte Regen blieb aus, dennoch ging es an der Spitze rund. Hinter den Top-Teams empfahl sich Alpine-Pilot Franco Colapinto als Best of the Rest. Audi-Werkspilot Nico Hülkenberg hatte im Hauptrennen dagegen Pech. In unseren Fahrer-Noten bewerten wir das Miami-Wochenende von jedem der 22 F1-Piloten.

1. Andrea Kimi Antonelli – Note: 09/10

Die schlechten Starts schob Mercedes auf die Tücken der Hardware. Für die Track-Limit-Strafe im Sprint gibt es leichte Abzüge. Im Rennen lieferte Antonelli eine makellose Leistung ab.

2. Lando Norris – Note: 10/10

Der Sprint-Teil des Wochenendes lief perfekt für Norris. Im Rennen war der Sieg zum Greifen nah. Doch irgendwo auf Inlap und beim Boxenstopp gingen zwei Sekunden verloren.

3. Oscar Piastri – Note: 08/10

In Suzuka hatte Piastri den Sieg vor Augen. In Miami rollte er zweimal hinter dem Schwesterauto ins Ziel. Den Speed von Miami-Spezialist Norris konnte er nicht ganz mitgehen.

4. George Russell – Note: 07/10

Genau wie Piastri mag auch Russell keine Low-Grip-Strecken. Hier fiel der Abstand zu Teamkollege Antonelli aber noch gravierender aus. Russell verpasste zweimal das Podium.

5. Max Verstappen – Note: 08/10

Zum 50. Mal wurde Verstappen zum Fahrer des Rennens gewählt. Mit dem Dreher im Startgetümmel machte er sich das Leben selbst schwer. Die Quali-Runde war sensationell.

6. Lewis Hamilton – Note: 06/10

Im Sprint schimpfte Hamilton über das Setup. Im Rennen gingen der Seitenkasten und der Unterboden im Duell mit Colapinto zu Bruch. Mehr als der sechste Platz war nicht drin.

7. Franco Colapinto – Note: 08/10

Der Showrun in Buenos Aires schien Colapinto Extra-Schwung zu geben. Der Argentinier konnte das interne Quali-Duell zweimal gewinnen und im Rennen sechs WM-Punkte einfahren.

8. Charles Leclerc – Note: 07/10

Beim Showfaktor verdiente sich Leclerc die Bestnote. Mit einem Dreher in der Schlussrunde und einer 20-Sekunden-Strafe beendete er das Achterbahn-Wochenende auf dem Tiefpunkt.

9. Carlos Sainz – Note: 09/10Mit dem Upgrade-Paket kann Williams endlich im Mittelfeld um die letzten Punkteplätze mitfahren. Mit Platz 9 holte Sainz wieder einmal das Maximum für das Traditionsteam heraus.

10. Alexander Albon – Note: 07/10

Der erste WM-Punkt der Saison für Albon ist aller Ehren wert. Er war hart erkämpft. Im Duell mit Teamkollege Sainz zog der Thailänder in Miami aber in allen Sessions den Kürzeren.

11. Oliver Bearman – Note: 07/10

Ohne große Upgrades hatte Haas ein schwieriges Wochenende erwartet. Im Rennen verpasste Bearman auf P11 knapp die Punkte. In Montreal soll endlich nachgerüstet werden.

12. Gabriel Bortoleto – Note: 07/10

Wie Hülkenberg wurde auch Bortoleto von der Technik im Stich gelassen. Aus der letzten Startreihe gab es mit P12 nur Schadensbegrenzung. Die gute Pace hätte Punkte verdient.

13. Esteban Ocon – Note: 06/10

Haas war die Überraschung der ersten Rennen. Beim Heimspiel in Miami gab es eine Nullnummer für das US-Team. Ocon verlor mal wieder beide Quali-Duelle gegen den Teamkollegen.

14. Arvid Lindblad – Note: 06/10

Im Sprint streikte die Technik schon vor dem Start. Auch im Rennen blieb Lindblad blass. Nach einem schwachen ersten Stint auf den Medium-Reifen lagen Punkte nie in Reichweite.

15. Fernando Alonso – Note: 08/10

Aston Martin ist endlich zuverlässig. Der Speed ist weiter unterirdisch. Am Ende des Feldes duellierte sich Alonso mit den Cadillac. Meistens hatte der Altmeister das bessere Ende für sich.

16. Sergio Pérez – Note: 06/10

Im Rennen lieferte sich Pérez ein sehenswertes Duell mit Alonso, bei dem er am Ende allerdings den Kürzeren zog. Cadillac macht Fortschritte. Jetzt müssen es die Fahrer nur noch umsetzen.

17. Lance Stroll – Note: 06/10

Seinen großen Auftritt hatte Stroll mit der Kritik an den 2026er-Rennwagen in der Medienrunde am Donnerstag. Mit seinen Leistungen auf der Strecke fiel der Kanadier nicht auf.

18. Valtteri Bottas – Note: 06/10

Weil der Pit-Limiter nicht aktiviert war, kassierte Bottas eine Durchfahrtsstrafe. So konnte er nach dem gewonnenen Quali-Duell im Rennen nicht mit Pérez und den beiden Aston kämpfen.

19. Nico Hülkenberg – Note: 07/10

Welche Note soll man einem Fahrer geben, der dank streikender Audi-Technik in Sprint und Rennen nur sieben Runden schafft? In den Quali-Sessions lieferte Hülk wie gewohnt ab.

20. Liam Lawson – Note: 07/10

Die Rennleitung sorgte für das frühe Aus in der Sprint-Quali. Im Rennen brach der fünfte Gang, weshalb Lawson in den Alpine von Gasly rutschte. Sonst wären Punkte drin gewesen.

21. Pierre Gasly – Note: 07/10

Gasly fühlte sich zu Beginn des Wochenendes nicht wohl im Auto. Im Sprint gab es dennoch einen Punkt. Im Rennen wurde der Franzose unsanft von Lawson aufs Dach gelegt.

22. Isack Hadjar – Note: 06/10