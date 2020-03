Rückruf für den Porsche Macan Benzin-Leitung undicht

Porsche ruft alle Macan-Modelle aus dem Modelljahr 2014 bis 2019 mit Benzin-Motoren in die Werkstätten zurück. Bei den SUV aus dem Produktionszeitraum 7.11.2013 bis 27.3.2018 kann es zu einem Leck in der Benzinleitung kommen.

Dies bestätigte Porsche gegenüber auto motor und sport. Demnach sind von dem Mangel weltweit 288.526 Fahrzeuge betroffen, in Europa sind es 35.895 Fahrzeuge, in Deutschland 13.237 Macan. Auch in den USA werden über 70.000 Modelle über die amerikanische Verkehrssicherheitsbehörde in die Werkstätten beordert.

Rissbildung durch äußere Krafteinwirkung

Den genauen Mangel beschreibt Porsche wie folgt: „An den betroffenen Fahrzeugen besteht im Falle einer ungünstigen Toleranzlage und einer äußeren Krafteinwirkung (z.B. über die Benutzung der Rücksitzanlage) die Möglichkeit, dass es zum Kontakt zwischen der Servicedeckelunterseite und dem Kraftstoffvorlaufstutzen am Flansch der Kraftstofffördereinheit kommen kann. Bei Vorliegen der oben genannten Umstände und bei äußerer Krafteinwirkung kann es über Laufzeit zu einer Beschädigung des Kraftstoffvorlaufstutzens und einem Kraftstoffaustritt kommen. Kraftstoffgeruch könnte in derartigen Fällen vom Kunden wahrgenommen werden.“

Während des rund zweistündigen Werkstattaufenthalt, der für den Kunden kostenlos ist, überprüft Porsche die Teile auf Risse und tauscht diese gegebenenfalls aus. Des Weiteren wird der Servicedeckel für die Benzinfördereinheit nachgearbeitet, um den Kontakt zum Vorlaufstutzen zu vermeiden. Im Garantie- und Wartungsheft wird die Aktion vermerkt.

Die Rückrufaktion läuft offiziell über das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg, die Aktion läuft seit Ende Februar 2020.