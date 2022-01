Rückruf Volvo XC40 Anlasser defekt

Volvo ruft in Deutschland den XC40 in die Werkstätten zurück. Bei dem Modell ist der Anlasser möglicherweise defekt.

Gegenüber auto-motor-und-sport.de bestätigte Volvo die Rückrufaktion, betroffen seien 1.403 Fahrzeuge aus dem Modelljahr 2019. "Bei einer limitierten Anzahl von Fahrzeugen kann möglicherweise der Anlasser ausfallen" so Volvo.

Volvo XC40 kann nicht mehr anspringen

Das mache sich mit einem "Geräusch" oder dem "Nichtanspringen des Motors" bemerkbar. "Im schlimmsten Fall kann dies in einer Stopp/Start-Situation geschehen".

In der Werkstatt muss eine Software-Aktualisierung vorgenommen werden, die Dauer des Werkstattaufenthalts ist nicht bekannt. Die Volvo-Vertragspartner sind von dem Rückruf informiert, das Startdatum gibt der Autobauer mit dem 9.12.2021 an. Das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg wird zeitnah informiert. Über das Volvo-interne System ist die Abwicklung des Rückrufs registriert. Freie Werkstätten habe darauf keinen Zugriff.

Fazit

Bei etwas mehr als 1.400 Volvo XC40 kann der Anlasser defekt sein. Das kann dazu führen, dass das Modell nicht mehr anspringt – auch in einer Start-Stopp-Situation. In der Werkstatt wird einen neue Software aufgespielt.