Smart TUI Edition: 6.000 Euro für die Reisekasse

Auf #1 und #3 in der TUI Edition gibt Smart 6.000 Euro Rabatt. Das sind 1.500 Euro mehr als üblich. Zusätzlich bekommen Käufer von TUI einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro, sodass sich der zusätzliche Rabatt rechnerisch auf 2.000 Euro erhöht. Mit dem zusätzlichen Rabatt kostet der #1 Premium 41.490 Euro und der #3 Premium 42.490 Euro.

Die Leasingrate für den #1 in der TUI Edition ist 50 Euro günstiger und beträgt 399 Euro. Der #3 ist für 419 Euro im Monat zu haben und damit 80 Euro billiger. Die Raten gelten jeweils ohne Anzahlung bei 48 Monaten Laufzeit und 10.000 Kilometern pro Jahr.

Die Sondermodelle haben die Premium-Ausstattung und sind wahlweise in einer von drei Farben lieferbar: Electron Blue Matte, Digital White Metallic oder Laser Red Metallic. Das Dach ist auf Wunsch jeweils in Wagenfarbe oder in Schwarz lackiert. Auf dem Heck und auf den Fußmatten befindet sich ein TUI-Logo. Der Reisegutschein gilt für Buchungen ab drei Nächten und 2.000 Euro bis 31.12.2026.