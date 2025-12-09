Spektakulär schick: Genesis macht Koreas S-Klasse zum Luxus-Kombi

Genesis hat auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich ein Fahrzeug vorgestellt, das weit mehr ist als eine Designübung: Der G90 Wingback Concept basiert auf der luxuriösen G90-Limousine, erhält jedoch ein eigenständiges Kombiheck, breite Kotflügel und eine sportlich-elegante Linienführung. Während europäische Oberklasse-Kombis immer seltener werden, zeigt Genesis, dass ein Kombi durchaus stilvoll auftreten kann.

Das Konzeptfahrzeug orientiert sich optisch klar am Premiumanspruch der Marke: Flache Proportionen, 22 Zoll große Leichtmetallfelgen, ein auffälliger Dachspoiler und präzise gesetzte Lichtkanten verleihen dem G90 Wingback eine eigenständige Präsenz. Der große Kühlergrill und die tief gezogene Frontschürze unterstreichen den Anspruch, nicht nur als Alternative, sondern als eigenständige Größe in der Luxusklasse wahrgenommen zu werden. Die Gestaltung folgt dabei nicht nur ästhetischen, sondern auch aerodynamischen Anforderungen.

Technik wie in der Limousine – Fokus auf Komfort

Antriebsseitig basiert das Concept Car auf dem regulären G90 mit kurzem Radstand. Eingesetzt wird ein 3,5-Liter-V6-Biturbobenziner mit elektrischer Unterstützung. Die Systemleistung liegt bei 415 PS, das maximale Drehmoment beträgt 549 Newtonmeter. Gekoppelt ist der Motor an eine Achtgangautomatik, die die Kraft über ein Allradsystem verteilt. Diese bekannte Antriebseinheit bleibt jedoch im Hintergrund – im Fokus stehen hier Design und Exklusivität.

Mit dem G90 Wingback Concept kündigt Genesis auch eine neue strategische Ausrichtung an: Künftig sollen Kunden Fahrzeuge erhalten können, die weit über die Serienkonfiguration hinausgehen. Maßgeschneiderte Einzelstücke oder exklusive Kleinserien – vergleichbar mit Sonderwunsch-Programmen deutscher Hersteller – sind geplant. Die technische Basis des G90 ermögliche laut Genesis-Entwicklern eine schnelle Umsetzung solcher Projekte, ohne aufwendige Neuentwicklungen.

Luxus trifft Format – ein Segment wird neu belebt

Im Segment der Oberklasse-Kombis herrscht seit langem Stillstand. Während BMW und Mercedes sich in dieser Klasse auf Limousinen konzentrieren, bringt Genesis mit dem Wingback einen neuen Impuls. Der Kombi soll nicht durch Ladevolumen, sondern durch Auftritt und Eleganz überzeugen. Das Designkonzept interpretiert das klassische Kombiheck neu – als stilbildendes Element statt als reine Nutzfläche.