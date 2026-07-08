Subaru Forester Edition Exclusive Cross: Hier können Schwarz und Grün miteinander

Der japanische Allrad- und Boxer-Spezialist Subaru bringt die Edition Exclusive Cross zurück ins Modellprogramm. Die neue Sonderedition mit der Subaru in den Sommer startet, basiert auf dem Forester 2.0ie Exclusive und setzt auf schwarze und grüne Dekorelemente außen und innen.

Farbige Akzente Der Frontgrill des besonderen Forester ist in Mattschwarz gehalten und mit einer grünen Spange versehen, was in Verbindung mit weiteren grünen Designelementen und einem grünen Modellschriftzug am Heck für einen individuellen Auftritt sorgt. Weitere dunkle Elemente sind die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, die im Farbton "Dark Metallic" gehalten sind.

Das grüne Farbthema des Sondermodells findet sich auch im Innenraum wieder: Instrumententafel, Lederlenkrad, Mittelkonsole, Türinnenverkleidungen und die grau-schwarzen Kunstledersitze weisen grüne Kontrastnähte auf. Die Cockpit-Rundinstrumente werden von einem beleuchteten Dekorring in Silber eingefasst. Spezielle Teppichmatten und ein Editions-Emblem komplettieren den Look.

Mehr Ausstattung Nachgelegt wurde auch bei der Ausstattung. Auf Basis des zweithöchsten Niveaus Exclusive verfügt das Sondermodell zusätzlich über ein Audio- und Infotainmentsystem von Harman Kardon mit 11,6-Zoll-Display, elf Lautsprechern inklusive Subwoofer sowie Smartphone-Einbindung mit Wireless Apple CarPlay und Wireless Android Auto, eine Lenkradheizung und eine LED-Heckklappenbeleuchtung. Darüber hinaus sind ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach, elektrisch verstellbare Vordersitze, eine elektrisch bedienbare Heckklappe und eine 360-Grad-Panoramakamera an Bord.

Auf der Antriebsseite bleibt es beim bekannten Zweiliter-Boxer mit milder Hybridisierung und 136 PS sowie dem bewährten Allradantrieb.

Bestellbar ist das neue Sondermodell Forester Edition Exclusive Cross ab sofort zu Preisen ab 48.390 Euro. Das Sondermodell liegt damit preislich knapp 2.000 Euro über der entsprechenden Basisversion.