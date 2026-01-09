AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Tesla Model Y Standard: Jetzt mit Maxi-Akku, aber Mini-Ersparnis

Tesla Model Y Standard Maximale Reichweite RWD
Basis-Model-Y mit Maxi-Akku, aber Mini-Ersparnis

Tesla bietet die Standard-Basisversion des Model Y jetzt auch mit großer Batterie an. Der Verzicht bei der Ausstattung ist groß, die Ersparnis jedoch recht klein.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 09.01.2026
Als Favorit speichern
Tesla Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Foto: Tesla Germany GmbH

Im Oktober 2025 hatte Tesla eine neue Standard-Basisversion des Model Y vorgestellt. Diese drückt den Einstiegspreis für die Elektro-SUV-Baureihe auf unter 40.000 Euro, weist aber einige Punkte auf, bei denen die Kundinnen und Kunden Verzicht üben müssen. Dies betrifft nicht nur die Ausstattung, sondern auch die Reichweite: Da das Einstiegs-Model-Y nur mit kleiner Batterie (69,5 Kilowattstunden, ein Modul weniger als bei den reichweitenstärkeren Varianten) antritt, kommt es nach WLTP höchstens 534 Kilometer weit.

Neu: Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb

Doch dieses für viele E-Auto-Käuferinnen und -Käufer zentrale Manko stellt Tesla nun ab. Der Hersteller nimmt eine neue Variante mit der im deutschen Sprachraum sperrigen Zusatzbezeichnung " Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb" ins Programm. Diese erhält das große Batteriepaket und entwickelt sich direkt zur Model-Y-Version mit der höchsten Reichweite: Nach WLTP-Norm beträgt ihr kombinierter Aktionsradius bis zu 657 Kilometer. Bisher war das heckgetriebene Premium-Pendant mit großem Energiespeicher mit 622 Kilometern Reichweitenkönig im Model-Y-Portfolio.

Dabei hilft dem Tesla Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb, das in 7,2 Sekunden von Null auf Hundert beschleunigen kann, der innerhalb der Baureihe konkurrenzlos niedrige Energieverbrauch von nur 12,7 kWh/100 km. Anders als der Model-Y-Standard-Bruder in absoluter Grundausstattung (maximal 175 kW) ist der Neuling an der Gleichstrom-Ladesäule mit einer Ladeleistung von höchstens 250 kW genauso schnell wie die Premium-Variante. Laut Tesla kann der E-SUV somit in 15 Minuten bis zu 278 Reichweiten-Kilometer "nachtanken".

Zugeständnisse bei der Ausstattung

In Sachen Ausstattung ist jedoch Abspecken angesagt. Auch mit großem Akku verzichtet das Tesla Model Y Standard auf die elektrisch verstellbare Lenksäule, die Autosteer-Funktion, das Display und die Sitzheizung für die Fondpassagiere, die adaptiven Scheinwerfer sowie die Anklappfunktion für die Außenspiegel. Innen gibt es einen ausnahmslos schwarzen Look mit Textil- statt Ledersitzbezügen, einer reduzierten Ambientebeleuchtung, nur noch mechanisch umlegbaren Rücksitzen und einer einfacher gestalteten Mittelkonsole.

Fahrwerksseitig tritt das Tesla Model Y Standard Maximale Reichweite Hinterradantrieb mit konventionellen Stoßdämpfern an. Die Felgengröße wurde auf 18 Zoll reduziert; zudem bietet Tesla vorerst nur ein aerodynamisch optimiertes Design namens "Aperture" an. Ohne Aufpreis gibt es nur eine weiße Lackierung. Die zusätzlich verfügbaren Farben "Diamond Black" und "Stealth Grey" kosten jeweils 1.300 Euro extra.

Das kostet die neue Model-Y-Variante

Apropos Kosten: Das neue Model Y Standard mit Hinterradantrieb und dickem Akku liegt preislich mit mindestens 46.990 Euro deutlich näher an der Premium-Version mit großer Reichweite (ab 49.990 Euro) als am Standard-Einstiegsmodell mit reduziertem Aktionsradius (ab 39.990 Euro). Ab Februar 2026 wird der neue Vertreter der Model-Y-Baureihe ausgeliefert.

Fazit

Mehr zum Thema Elektroauto