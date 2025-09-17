Toyota bZ7 Elektro-Limousine: Lidar-Technik und 600 km Reichweite

Der Toyota bZ7 wird von einem Elektromotor mit 207 kW (278 PS) angetrieben und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Der Motor basiert auf dem ePowertrain-System von Huawei, der für eine effiziente Energieübertragung sorgen soll. Die Batterie des Fahrzeugs stammt von CALB-Tech und ist als Lithium-Eisenphosphat-Batterie ausgelegt. Die genaue Kapazität wurde bislang nicht veröffentlicht, jedoch erwartet Toyota eine Reichweite von bis zu 600 km. Das spricht für Langstreckentauglichkeit, auch wenn Details zur Ladegeschwindigkeit noch ausstehen.

Design und Abmessungen Das Design des bZ7 vereint eine moderne Fastback-Silhouette mit funktionalen Elementen, die die aerodynamischen Anforderungen eines Elektrofahrzeugs erfüllen. Die C-förmigen Frontscheinwerfer und das durchgehende LED-Heckleuchtenband prägen das äußere Erscheinungsbild. Zudem ist das Fahrzeug mit einem Dach-Lidar ausgestattet, das zur Unterstützung der Fahrerassistenzsysteme dient.

Im Innenraum setzt der bZ7 auf ein klares, minimalistisches Design. Ein großer Touchscreen und ein modernes Cockpit ergänzen die Bedienoberflächen, während natürliche Materialien wie Holzverkleidungen für eine angenehme Haptik sorgen. Die Innenausstattung bietet ausreichend Platz für Passagiere und legt Wert auf eine ergonomische Gestaltung.

Vernetzung und Technologie Der bZ7 nutzt Huawei’s HarmonyOS für das Infotainment-System, was eine Integration des Fahrzeugs in das Xiaomi "Human x Car x Home"-Ökosystem ermöglicht. Diese Vernetzung erlaubt es Nutzern, das Fahrzeug mit anderen Smart-Home-Geräten zu verbinden, etwa um die Klimaanlage im Haus aus der Ferne zu steuern.

Für die Fahrerassistenzsysteme setzt Toyota auf Lidar-Technologie, die eine präzise Objekterkennung und verbesserte Sicherheitsfunktionen ermöglicht. Es wird spekuliert, dass der bZ7 über Level-3-Autonomie verfügen könnte, was bedeutet, dass das Fahrzeug in bestimmten Situationen autonom fahren könnte. Konkrete Aussagen dazu gibt es noch nicht. Zu den weiteren Sicherheitsfunktionen gehören Notbremsassistent, Spurhalteassistent und ein adaptiver Tempomat.

Fahrverhalten und Komfort Obwohl das Fahrzeug noch nicht in allen Fahrsituationen getestet wurde, lässt sich sagen, dass der bZ7 mit seinem Fahrwerk und Antrieb auf eine ausgewogene Mischung aus sportlicher Fahrweise und Fahrkomfort ausgelegt ist. Der bZ7 wird voraussichtlich verschiedene Fahrmodi bieten, die an die jeweiligen Anforderungen der Fahrer angepasst werden können.

Im Innenraum bietet der bZ7 durch eine gute Geräuschdämmung eine ruhige Fahrt. Ein adaptives Fahrwerk sorgt dafür, dass das Fahrzeug je nach Fahrbedingungen den gewünschten Komfort bietet. Zu den Komfortmerkmalen zählen zudem fortschrittliche Klimaanlagen und kabelloses Laden von mobilen Endgeräten.