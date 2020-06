Toyota RAV4 PHEV (2020) RAV4 wird zur Plug-in-Rakete mit Riesen-Reichweite

Auf der L.A. Motorshow hatte Toyota den neuen Plug-in-Hybrid RAV4 Ende 2019 vorgestellt. Anders als von vielen erwartet ist dies allerdings nicht der Standard-Hybrid, den es auch bei uns zu kaufen gibt, welchem einfach eine größere Traktionsbatterie eingesetzt wurde. Stattdessen handelt es sich um eine leistungsgesteigerte Variante mit einer angekündigten Systemleistung von 306 PS. Seit Juni 2020 hat Toyota mit dem Verkauf des neuen Modells begonnen, zunächst in Japan.

Stärkster RAV4 aller Zeiten

Mit der beachtlichen Maximalleistung schlägt die neue elektrisierte Variante selbst den (bei uns nie angebotenen) V6-RAV4 – der hatte in der Vorgängerversion vergnügliche 269 PS aus 3,5 Liter Hubraum produziert. Die Leistungssteigerung beim neuen RAV4 PHEV resultiert aus einer neuen Abstimmung und stärkeren Elektromaschinen. Der 2,5-Liter-Motor wurde auf mehr Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen getrimmt, 177 PS und 219 Newtonmeter Drehmoment produziert er im Toyota RAV4 PHEV.

Toyota An der Front unterscheidet sich der PHEV in einigen Details von den RAV4-Modellbrüdern.

Für mehr Effizienz bekommt der Toyota RAV4 PHEV die Klimatisierung aus dem Prius eingebaut, die mit einer Wärmepumpe arbeitet und damit weniger Strom verbraucht. Die Antriebsbatterie mit Lithium-Ionen-Technik ist unter dem Fahrzeugboden verbaut. Die Kapazität ist beachtlich, 18,1 kWh gibt Toyota an. Das ergibt eine entsprechend üppige Reichweite. Nach japanischer Norm gemessen soll die elektrische Reichweite bei 95 Kilometer und die Gesamtreichweite des Fahrzeugs bei 1.300 Kilometer liegen.

Toyota RAV4 PHEV mit 95 Kilometer Reichweite

Für den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h verspricht Toyota eine Zeit von 6,0 Sekunden. Der Spritverbrauch im Hybridbetrieb, also bei einer nahezu "leer" gefahrenen Traktionsbatterie, wird mit 4,5 Liter angegeben. Das entspricht dem NEFZ-Wert des bei uns bislang verkauften RAV4 Hybrid mit Allradantrieb, dieser wird mit einem NEFZ-Normverbrauch von 4,3 Liter gelistet.

Toyota Großes Digitaldisplay zwischen den klassischen Rundinstrumenten

Der Toyota RAV4 PHEV wird entsprechend auch über Allradantrieb verfügen, wobei die Hinterachse alleine von einem Elektromotor angetrieben wird, der in normalen Fahrsituationen nicht eingreift. Erst bei entsprechend dynamischer Fahrweise oder bei erhöhtem Traktionsbedarf schaltet er sich in das Geschehen ein. Die Rekuperation des RAV4 PHEV lässt sich über Schaltpaddel am Lenkrad einstellen. Leider fällt die Ladetechnik sehr konservativ aus, das jetzt vorgestellte japanische Modell hat nur einen einphasigen Lader an Bord und kann nicht an Schnellladesäulen nachtanken.

Toyota RAV4 PHEV Plug-in-Hybrid – der Preis

Der Toyota RAV4 PHEV soll im Spätsommer 2020 auf den Markt kommen. Nach einer Meldung von Toyota Deutschland können wir auch bei uns mit dem neuen Raketen-RAV rechnen. Preise wurden noch keine bekannt gegeben, wir rechnen mit mindestens 50.000 Euro. In Japan geht der RAV4 Plug-in-Hybrid seit Juni zu Preisen zwischen umgerechnet 37.900 und 43.500 Euro je nach Ausstattung in den Verkauf.

Der aktuelle RAV4 Hybrid AWD startet in Deutschland bei 40.380 Euro (Stand Juni 2020). Beim Toyota Prius liegt zwischen Standard- und Plug-in-Hybrid aktuell eine Preisdifferenz von rund 9.000 Euro. Der Hybrid macht derzeit in Europa fast 90 Prozent der Gesamtverkaufszahlen des RAV4 aus.

Fazit

Mit dem RAV4 PHEV gibt Toyota eine lange andauernde Zurückhaltung auf und beschert nun dem zweiten Modell nach dem Prius eine extern aufladbare Batterie. Damit einher geht eine deutliche Leistungssteigerung mit entsprechenden Fahrwerten. Im Spätsommer 2020 soll der RAV4 Plug-in-Hybrid auch in Europa auf den Markt kommen.