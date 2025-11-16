TVR erhält eine neue Chance: Neuer Geldgeber mit neuen Plänen

TVR kommt zurück. Kenner der Marke dürften schmunzeln, denn kaum ein anderer Sportwagenbauer hat so oft seine Rückkehr angekündigt und ist dann grandios gescheitert. Der jetzt angekündigte Neustart hängt mit einem erneuten Besitzerwechsel zusammen. Neuer TVR-Eigentümer wird nach eigenen Angaben die Charge Holdings mit Sitz in Ilford/Großbritannien. Man habe sich mit TVR Automotive auf einen "strategischen Rahmen für eine Fusion" geeinigt. Dadurch würde TVR zu einer Tochtergesellschaft von Charge Holdings werden.

TVR Griffith soll endlich gebaut werden Die erst 2024 gegründete Charge Holdings bezeichnet sich selbst als Konzern für Luxusautomobile und fortschrittliche Fertigung, der durch Innovation und handwerkliches Können die Zukunft der Leistungsfähigkeit gestaltet. Zur Charge Holdings gehört auch Charge Cars, ein Unternehmen, das E-Autos in Retro-Optik baut und 2024 Insolvenz anmelden musste. Mittlerweile ist Charge Cars aber wieder im Geschäft.

Unter der Führung von Charge Holdings soll TVR nun endlich mit der Produktion des bereits 2027 vorgestellten TVR Griffith beginnen und den Sportwagen zu den Fans bringen. Ob sich dabei am Konzept des Griffith etwas ändert, ist nicht bekannt. Keine Informationen gibt es bislang auch darüber, wo der Griffith gebaut werden könnte.

Wenn der Griffith auf Spur gebracht ist, will man sich elektrifizierten Plattformen zuwenden. Ob dabei reine Elektroantriebe oder Hybrid-Konzepte gemeint sind, bleibt bislang offen. Auch der vorherige TVR-Eigner hatte schon Elektro-Pläne.

Aktuell arbeite man an einer Umstrukturierung von TVR, um den Sportwagenbauer in das Charge-Konstrukt einzugliedern. Charge-Holdings-CEO Paul Abercrombie erklärte gegenüber Top Gear: "Charge Holdings hat es sich zur Aufgabe gemacht, legendäre Performance-Marken und erstklassige Fertigungskompetenz zu vereinen. Durch diese strategische Fusion mit TVR werden Tradition und Innovation zusammengeführt und ein neuer Marktführer im Segment der Luxusautomobile in kleinen Produktionsvolumina geschaffen."

Konkrete Informationen zur TVR-Zukunft will der neue Eigentümer erst Anfang 2026 veröffentlichen.

In der Fotoshow zeigen wir den 2017 vorgestellten TVR Griffith.