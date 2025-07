Mercedes: EQA-Nachfolger als GLA EQ kommt 2026

Nach der CLA Limousine, dem CLA Shooting Brake und dem neuen GLC (feiert Premiere auf der IAA in München) kündigt sich jetzt das nächste Modell auf der neuen MMA-Plattform von Mercedes an. Der GLA EQ soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen und den bisherigen Mercedes-Einstiegs-Stromer EQA ersetzen. Dabei wird der Elektro-GLA den Anfang machen, die Hybrid-Variante des GLA auf der Multi-Energie-Plattform MMA kommt voraussichtlich einige Monate später, Anfang 2027, zu den Händlern.