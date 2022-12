Ferrari Vision Gran Turismo Mehr PS als Kilo - theoretisch

Für das beliebte Rennspiel Gran Tursimo hat Ferrari ein virtuelles Hypercar entworfen. Das Design des digitalen Concept Cars 499P zitiert legendäre Rennwagen wie den 330 P3 oder den 512 S, soll aber auch die Marschrichtung für kommende, reale Projekte vorgeben. Geschlossenen Rädern, opulente seitliche Strömungskanäle, ein ausladender Diffusor und eine extrem flache Silhouette zeigen aerodynamische Raffinesse. Dazu kommt, klar, ein sattes Pfund Leistung.

Mit dem 499P demonstriert Ferrari auf dem Bildschirm, zu welcher Performance der V6-Biturbo aus dem 296 GTS in der Lage wäre, dürfte er frei von jeglichen Regularien wirken. Dann nämlich pressen die Ingenieure dem Verbrenner 1.030 PS bei 9.000 Umdrehungen pro Minute aus den Eingeweiden. Zusammen mit drei Elektromotoren bringt es der Videospiel-Flitzer auf eine Systemleistung von 1.357 PS und 1.100 Newtonmeter Drehmoment. Damit möglichst viel davon auf der Straße ankommt, ist die Aufhängung so ausgelegt, dass die Aufstandsfläche der Reifen in jeder Fahrsituation möglichst unverändert bleibt. Den Vortrieb sortiert ein F1-Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe.

Weniger Kilos als PS

Im Innenraum geht es puristisch zu. Nur ein Fahrer findet hier Platz, alle Bedienelemente bringt Ferrari auf dem Lenkrad unter, das zudem mittig einen Bildschirm beherbergt. Für futuristisches Flair sorgt eine umlaufende LED-Lichtleiste. Um das Hypercar zu entern, kippt der Pilot einen Teil des Dachs inklusive Frontscheibe nach vorne. Als Werkstoff für die Karosserie dient selbstredend Kohlefaser, das Trockengewicht geben die Italiener mit 1.250 Kilo an. Kilos, mit denen der Antriebsstrang leichtes Spiel hat. In weniger als zwei Sekunden geht es auf 100 km/h, nach fünf Sekunden ist die doppelte Geschwindigkeit erreicht.

Ferrari Im puristischen Innenraum ordnet Ferrari alle vorhandenen Bedienelemente auf dem Lenkrad an.

Am 15. Dezember präsentiert Ferrari ein Modell im Maßstab 1:1 im markeneigenen Museum in Maranello. Ab dem 23. Februar soll der P499 allen Spielern in Gran Turismo 7 zur Verfügung stehen. Ob es dann jemand in der virtuellen Welt schafft, die Fiorano-Rundenzeit zu unterbieten? Die Italiener melden 1:10 Minuten. Zum Vergleich: Den noch immer aktuellen Rundenrekord hält Michael Schumacher, der den Kurs mit seinem 2004er F1-Rennwagen in knapp 56 Sekunden abgefertigt hat – und ja, das war auch ein Ferrari.

Umfrage 2304 Mal abgestimmt XBox oder PlayStation – Ihre Wahl? XBox! PlayStation! mehr lesen

Fazit

Ferrari hat ein virtuelles Hypercar für das Videospiel Gran Tursimo 7 entworfen. Der Hybrid-Bolide bringt es auf eine Systemleistung von 1.357 PS und soll in weniger als zwei Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Ab dem 23. Dezember 2022 steht der Ferrari P499 allen Spielern zur Verfügung. Außerdem gibt es ab dem 15. Dezember ein Modell im Maßstab 1:1 im Ferrari-Museum in Maranello zu bestaunen.