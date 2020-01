VW Golf R (2020) Top-Golf mit 333 PS

VW wird noch in diesem Jahr vier Performance-Versionen des VW Golf 8 an den Start bringen. Darunter ist auch der 333 PS starke Golf R.

Neben dem GTI und dem GTI TCR sowie dem Top-Diesel GTD kommt auch die Krönung der Baureihe, der Golf R, zu den Händlern. Das Allradmodell wird im September 2020 vorgestellt und stemmt aus einem Zweiliter-Turbo 333 PS. Damit erhält der Top-Golf einen Leistungsnachschlag im Vergleich zum 7er-Modell von satten 33 PS.

Einen ersten Eindruck vom Golf 8 gibt eine Aufnahme, die aktuell auf Instagram kursiert. Sie zeigt angeblich den Golf R, der in der Nähe eines spanischen Testgeländes aufgenommen wurde. Die Heckansicht präsentiert sind dabei wenig aggressiv, kommt jedoch mit einem Diffusor und doppelflutigen Auspuffendrohren daher. An der Front präsentiert sich der Golf R mit etwas weniger Understatement. Die Schürze zeigt große Lufteinlässe rechts und links, in denen bei den zivileren Modellen die Nebelleuchten prangen. Außerdem ragen die Splitter weiter in den Kühlerschlund hinein.

In unserer Fotoshow zeigen wir Ihnen den VW Golf 8 GTI, der auf dem Genfer Autosalon enthüllt wird.

Fazit

Volkswagen dreht an der Leistungsschraube und bringt den Top-Golf mit 333 PS an den Start. Das passt zwar so gar nicht zum neuen Elektro-Image der Wolfsburger, aber ganz so einfach lassen sich auch liebgewonnene Traditionen und Legenden nicht einstellen. By the way: Was ist eigentlich aus dem R400 oder R420 geworden, VW?