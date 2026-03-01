AMS Kongress
Sportwagen
Neuvorstellungen & Erlkönige

Neuer BMW M5 Touring: Das wissen wir über den Power-Kombi

Neuer BMW M5 Touring
Das wissen wir über den Power-Kombi

Der BMW M5 Touring steht vor einer frühen Modellpflege. Obwohl die aktuelle Generation erst seit kurzer Zeit angeboten wird, testet BMW bereits eine überarbeitete Version des Hochleistungskombis.

Veröffentlicht am 01.03.2026
Das wissen wir über den Power-Kombi

Hintergrund ist die schrittweise Einführung der Neue-Klasse-Designsprache sowie die Anpassung an künftige Emissionsvorgaben.

Neue Front-Optik beim M5 Touring

Erste Bilder unseres Erlkönigfotografen zeigen eine neu gestaltete Frontpartie. Die Niere wirkt flacher und horizontaler ausgerichtet, die Scheinwerfer sind schmaler gezeichnet. Die Lichtsignatur dürfte stärker die Fahrzeugbreite betonen. Der vordere Stoßfänger erhält neu strukturierte, vertikal gegliederte Lufteinlässe. Frühere Prototypen ließen eine noch deutlichere Abkehr vom bisherigen Design erkennen, die jüngsten Fahrzeuge wirken näher an der bekannten BMW-Formensprache.

Am Heck bleibt die Grundform des Touring erhalten. Die vier Endrohre bleiben als zentrales M-Merkmal bestehen. Änderungen betreffen voraussichtlich die Heckschürze sowie eine angepasste LED-Grafik der Rückleuchten. Die Karosseriestruktur selbst bleibt unangetastet, die optischen Schwerpunkte bei der Modellpflege liegen klar auf Front und Lichtgestaltung.

Innenraum mit iDrive X und Panoramic Vision

Im Innenraum zeichnet sich eine umfassende Überarbeitung ab. Der stark verhüllte Armaturenbereich deutet auf die Einführung von iDrive X hin. Erwartet wird die Integration der Panoramic Vision-Technik. Dabei werden fahrrelevante Informationen über die gesamte Breite der unteren Windschutzscheibe projiziert. Ergänzt wird das System durch einen freistehenden Zentralbildschirm. Der bisherige iDrive-Drehcontroller dürfte entfallen, die Bedienung erfolgt stärker über Touch- und Sprachsteuerung. Auch ein optionales Beifahrer-Display ist möglich.

Die neue Architektur orientiert sich an der digitalen Ausrichtung kommender BMW-Modelle und ersetzt das bisherige Curved-Display-Layout.

Elektrifizierter V8 bleibt

Antriebseitig bleibt es beim 4,4-Liter-V8 mit Plug-in-Hybrid-System. In der aktuellen Ausführung leistet der M5 Touring 717 PS und stellt 1.000 Newtonmeter Systemdrehmoment bereit. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in 3,4 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt serienmäßig bei 250 km/h und mit optionalem M Driver’s Package bei 305 km/h.

Im Zuge der Vorbereitung auf die Euro-7-Norm könnte die Leistung des Verbrennungsmotors in Europa geringfügig sinken. Rund 40 PS weniger beim reinen V8-Anteil sind realistisch, die kombinierte Systemleistung soll hingegen durch Anpassungen am Elektromotor und an der Software auf dem bisherigen Niveau gehalten werden. In Märkten mit abweichenden Emissionsvorgaben sind keine Änderungen angekündigt. Die Vorstellung des Facelifts wird für 2027 erwartet.

Fazit