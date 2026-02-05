VW Transporter Sportline: Dieser Bus macht auf Sport

Der neue VW Transporter ist zwar im Grunde genommen ein Ford, dennoch feiert Volkswagen mit diesem Modell 75 Jahre Bulli. Zum Jubiläum legt VW dazu die betont sportlich ausgerichtete Sportline 75 Edition auf.

Aeropaket für den Bulli Für den dynamischeren Look sorgen Sportline-spezifische Stoßfänger vorn und hinten, ein Dachkantenspoiler hinten, ein rot akzentuierter Kühlergrill in Hochglanzschwarz, neu gezeichnete Seitenschwellerverkleidungen, Außenspiegelkappen und exklusive Jubiläums-Embleme. Abgerundet wird der Auftritt durch eine Tieferlegung, die die Transporter-Karosserie um rund 30 Millimeter absenkt. Am oberen Karosserieende ergänzt VW eine schwarze Dachreling. Die Radhäuser füllen 19-Zoll-Bi-Color-Leichtmetallfelgen, die Serienausstattung ergänzen Matrix-LED-Scheinwerfer.

Damit auch die Passagiere vom neuen Sport-Ansatz profitieren, wird die Kabine mit Sportsitzen bestückt, die mit Öko-Leder überspannt werden. Rote Ziernähte setzten auch hier Akzente im Sportline-Stil. Hinzu kommen neue Fußmatten, ein beheizbares Lenkrad, beleuchtete Einstiegsleisten, beleuchtete Sonnenblenden sowie eine hochglanzschwarz gehaltene Instrumenteneinfassung.

Sportline als Exlusiv-Edition Noch exklusiver ist die auf 75 Exemplare limitierte Sonderedition des Transporter Sportline 75 im moosgrünen Sonderlackkleid. Hier sind auch die Kontrastnähte im Cockpit in Moosgrün ausgeführt. Zudem tragen die Außenspiegelkappen besondere Jubi-Embleme.

Zu haben sind alle Sportline-Versionen mit langem oder kurzem Radstand sowie als Kastenwagen und als Kombi. Ebenso sind alle Antriebsvarianten zu haben. Die Auftragsbücher öffnen noch im Frühjahr 2026. Für alle Sport-Transporterfans kommt hier und jetzt allerdings der Haken. Der Sportline-Bulli wird exklusiv von Volkswagen Großbritannien aufgelegt. Auf der Insel starten die Preise ab umgerechnet rund 72.700 Euro.