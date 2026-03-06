Wie viel Rallye steckt im Duster Spirit of Sand?

Der Duster Spirit of Sand übernimmt einige Design- und Technik-Elemente, die an den erfolgreichen Sandrider-Prototypen erinnern. Besonders auffällig ist der sechs Millimeter dicke Unterbodenschutz aus hochfestem Aluminium, der Motor und Getriebe vor Schäden schützt. Diese Maßnahme, inspiriert von den Anforderungen der Rallye Dakar, soll die Geländetauglichkeit des Serienmodells verbessern. Ergänzt wird das Design durch kupferbraune Akzente, grafische Elemente entlang der Karosserie und schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Komfort und Technik im Innenraum Im Innenraum bietet der Duster Spirit of Sand eine erweiterte Komfortausstattung. Neben der Klimaautomatik und einem adaptiven Tempomat sind auch beheizbare Sitze, eine beheizbare Frontscheibe und ein beheizbares Lenkrad serienmäßig. Die Multiview-Kamera und akustische Parksensoren erleichtern das Manövrieren, während der mehrfach verstellbare Fahrersitz und das Lenkrad für zusätzlichen Komfort sorgen. Diese Features machen das Sondermodell nicht nur geländetauglich, sondern auch alltagstauglich.

Hybridantrieb mit Allradtechnik Das Herzstück des Duster Spirit of Sand ist der Hybrid G150-Antrieb. Der 1,2-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner liefert 140 PS an die Vorderachse, während ein Elektromotor mit 31 PS die Hinterachse antreibt. Die Systemleistung beträgt 154 PS, was in Kombination mit dem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe eine gute Balance zwischen Effizienz und Leistung bietet. Die entkoppelbare Hinterachse und das Zweiganggetriebe des Elektromotors sorgen für optimale Traktion und Geländegängigkeit.

Limitierte Verfügbarkeit Das Sondermodell ist auf 500 Exemplare limitiert und ausschließlich über den Dacia-Online-Shop in Rumänien erhältlich. Mit einem Einstiegspreis von 28.990 Euro richtet sich das Angebot an eine exklusive Zielgruppe. Die Bestellfrist endet am 31. März 2026, und die ersten Auslieferungen sind für April 2026 geplant.