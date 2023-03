Zenvo Aurora Hypercar Mit Hochdrehzahl-V12 und Hybrid

Der dänische Supersportwagen-Hersteller Zenvo wurde 2004 gegründet und brachte 2009 mit dem ST1 sein erstes Auto auf die Straße. Der V8-Hypersportler wurde mittlerweile in zahlreichen Varianten evolutioniert. 2023 soll aber bei den Dänen eine neue Ära anbrechen. Bevor das Verbrenner-Zeitalter zu Ende geht, bringt Zenvo noch einen neuen Supersportwagen mit V12-Antrieb. Der hört auf den Namen Aurora und wird im August vorgestellt.

Zwei Versionen, bis zu 1.800 PS

Der Hybridantrieb im Aurora soll als Hochdrehzahl-Konzept ausgelegt sein und bis zu 10.000 Touren drehen dürfen. Der komplett neu entwickelte Sechsliter-Zwölfzylinder wird von zwei elektrisch angetriebenen Abgasturboladern unter Druck gesetzt. Noch mehr E-Power liefert ein in das Getriebe integrierter E-Motor. Zum Thema Batterie gibt es noch keine Angaben. Dafür aber eine klare Ansage zur Leistung. Der V12 allein soll rund 1.200 PS liefern, die Systemleistung mit E-Unterstützung wird irgendwo jenseits von 1.500 PS landen. Sogar bis zu 1.800 PS seien möglich. Wobei die Dänen nicht nach Maximalleistung schielen, sondern maximalen Fahrspaß bieten wollen. Entsprechend wird die Höchstgeschwindigkeit bei knapp über 400 km/h limitiert.

Rund um ein komplett neues Carbon-Monocoque, bei dem auch die Hilfsrahmen aus Kohlefaserlaminat gefertigt werden, sind zwei Fahrzeugkonzepte geplant. Das Tur (abgeleitet von Tour) getaufte Modell tritt im langstreckentauglichen GT-Stil an. Mit absolutem Fokus auf Rennstrecke – aber noch mit Straßenzulassung – kommt Variante zwei, die nur rund 1.250 Kilogramm auf die Waage bringen soll. Hier leitet sich der Name Agil von Agile ab. Geschaltet wird in beiden Fällen per Achtgang-Automatik.

Bislang sollen Zenvo bereits 30 Vorbestellungen für den kommenden V12 vorliegen, der potenziellen Käufern bereits in privaten Premieren vorgeführt wurde. Gebaut werden insgesamt nur 100 Exemplare.

Hinweis: In der Fotoshow blicken wir zurück auf den Zenvo TSR-S mit V8-Motor.

Umfrage 54259 Mal abgestimmt Braucht die Autowelt wirklich noch ein weiteres Hypercar? Na klar. Je mehr, umso besser. Nein. Es ist jetzt schon unübersichtlich. mehr lesen

Fazit

Bei Zenvo in Dänemark arbeitet man an einem neuen Hypersportwagen. Der Zenvo Aurora kommt mit einem V12-Hybridantrieb und in zwei Versionen. Der Preis dürfte weit jenseits von einer Million Euro liegen. Kundschaft scheint dennoch ausreichend vorhanden zu sein. Sein Debüt feiert der V12 im August 2023.