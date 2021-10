Gebrauchter Bugatti Chiron für 345.000 Dollar Erste Hand, wenig gelaufen, leichte Mängel

Wer seinen Blick nicht gar so genau über die Anzeige streifen lässt, könnte in Gedanken bereits beginnen, die eigene Liquidität zu überprüfen. 345.000 Dollar, das sind umgerechnet keine 300.000 Euro. Mit dem richtigen Kredit könnte man sich hier wirklich als Normalsterblicher einen Bugatti Chiron unter den Nagel reißen. Doch ein Klick auf die weiteren Fotos lässt diesen Traum in Flammen aufgehen. Ein Schicksal, das auch den burgunderroten Chiron ereilt hat.

Copart Inc. / Patrick Lang Ein Chiron für 345.000 Dollar - so billig? Der schaut doch für nen Gebrauchten noch ganz frisch aus. Naja, nur auf den ersten schnellen Blick.

Cockpit mit Asche-Finish

Offenbar hatte das Hypercar ein kleines Feuer-Problem, wie einerseits die linke Flanke und andererseits der mit Asche eingedeckte Innenraum belegen. Das Fahrerfenster ist komplett gesprungen und ja, so langsam fällt auch auf, dass das Spaltmaß der Fronthaube so nicht im Sinne des Erbauers gewesen sein kann. Immerhin: Die Beifahrerseite schaut noch vergleichsweise frisch aus. Man müsste das Auto eben sehr dicht an einem Haus parken und über die Mittelkonsole hinweg auf der anderen Seite aussteigen, um den Schaden zu verheimlichen.

Copart Inc. / Patrick Lang Besonders Innenraum und Fahrerseite sprechen eine eindeutige Sprache.

Was genau dem Luxus-Sportwagen widerfahren ist, wird aus der Anzeige des Händlers Copart im US-Bundesstaat Florida nicht ersichtlich, ebenso wenig die Laufleistung des 16-Zylinder-Boliden. Aber hey, wenn Sie ein bisschen Schrauber-Talent haben, oder einen Bugatti-Mechaniker im Bekanntenkreis, dann könnte das doch Ihr Projekt-Auto werden. So billig kommen Sie sicher nie wieder an einen Chiron. Oder so teuer an ein lebensgroßes Dekoelement mit tragischer Geschichte – je nachdem, wie man es sieht. Wie so ein Chiron ganz unverbrutzelt aussieht, finden Sie in unserer Fotoshow heraus.

Fazit

Wäre ja auch zu schön gewesen – ein Schnäppchen-Bugatti. Ob dieses Flammen-Opfer noch zu retten ist, können wir aus der Ferne auch nicht beurteilen. Aber wenn, dann dürften die Werkstattkosten den "günstigen" Kaufpreis schnell relativieren.