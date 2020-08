Karbon Porsche 935 steht zum Verkauf Was für ein Brett!

Da es nun eine berechtigte Weile lang dauern kann, bis Sie ihren Mund wieder schließen können, versuchen wir uns die Zeit zum Einstieg mit vermeintlich nüchternen Fakten zu vertreiben. Der Porsche 935 ist ein auf 77 Exemplare limitierter Rennwagen ohne Straßenzulassung, der ab Werk von Porsche für rund 702.000 Euro zuzüglich Steuern angeboten wurde. Wir schreiben hier "wurde", weil natürlich längst alle Neuwagen vergriffen sind – und da kommt dieses Karbon-Prachtstück ins Spiel.

Hollmann International Der Porsche 935 ist 32 Zentimeter länger als seine Basis, der Porsche 911 GT2 RS.

Mit lediglich 60 Kilometern auf der Uhr ist dieses Exemplar im Prinzip ja noch ein Neuwagen, quasi eine einmalige Chance, den heißen Renner aus Zuffenhausen zu ergattern. So viel Exklusivität will selbstredend bezahlt werden und so verdoppelt sich der Preis und legt noch ein wenig nach. Für 1.450.000 Euro steht der 935 bei Luxus-Händler Hollmann International in Stuhr zum Verkauf. Bevor Ihrer Nase nun ein empörtes Schnauben entfleucht, schauen wir uns an, was man dafür bekommt.

Aero-Kappen für Kühlung und Abtrieb

Im Prinzip steckt unter dieser gestreckten und auf "Moby Dick" gedrillten Hülle ein Porsche 911 GT2 RS. Das bringt den krassesten 3,8-Liter-Sechszylinder mit sich, der in Zuffenhausen derzeit auf die Kunden losgelassen wird. 700 PS, 750 Newtonmeter und allesamt fallen sie über die Hinterachse her. An der stecken im Fall des Karbon-Porsche 18-Zoll-Felgen von BBS, wie auch an der Vorderachse. Zusätzlich findet auf allen Rädern noch eine Abdeckung Platz die sowohl Kühlung als auch Abtrieb begünstigen soll.

Hollmann International Der Einstieg ist dann doch ein wenig sperrig. Gut, dass man damit nicht zum Einkaufen fährt.

Spätestens beim Blick in den Innenraum wird auch dem letzten Zweifler klar: Dieses Auto gehört nicht auf öffentliche Straßen. Dass der Händler auf seiner Website mit durchschnittlichen 18,1 Litern dennoch den innerstädtischen Verbrauch angibt, ist lediglich als Zusatzinformation für den Stammtisch zu verstehen. Ein integrierter Rollkäfig, digitale Cosworth-Instrumente und die FIA-konforme Dachluke um gecrashte Rennfahrer notfalls vom Helm zu befreien – auf dem Supermarktparkplatz wirkt man damit so overdressed wie mit einem Smoking auf der Kegelbahn.

Fazit

Dieser Porsche 935 wertet jede Rennstrecke auf. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Bereicherung auch irgendeinem Kurs zuteil wird, und der Karbon-Renner nicht in einem goldenen Käfig verschwindet.