Nissan Skyline R34 GT-R: 5 Godzilla aus einer Sammlung

Auftritte in Fast & Furious, Gran Turismo und Need for Speed machten Nissan Skyline R34 GT-R berühmt. Eine Legende war er vorher schon, denn schon 1972 hatte der Nissan Skyline als Limousine und Coupé 50 Rennen gewonnen. Der R32 gewann zwischen 1990 und 1993 mehrere Tourenwagen-Meisterschaften in Japan und Australien, was ihm den Spitznamen "Godzilla" eintrug. Seine Ausdauer bewies der R32 GT-R mit einem Gesamtsieg bei den 24h von Spa-Francorchamps und dem Sieg in der Klasse N beim 24h-Rennen am Nürburgring.

Standfester Reihensechser mit Potenzial bis 700 PS Allradantrieb, Allradlenkung und der sowohl äußerst zuverlässige als auch extrem leistungsfähige Reihensechszylinder-Turbomotor machen solche Siege möglich und den GT-R zu einem Auto, dessen Technik von Fans verehrt wird. Der starke Motor, die äußerst gute Traktion und die lenkbaren Hinterräder kaschieren, dass der Nissan kein kleiner und leichter Sportwagen ist. Dass der robuste Reihensechser vom Typ RB26DETT mit den ab Werk angegebenen 280 PS längst nicht ausgelastet ist, beweisen getunte Modelle mit bis zu 700 PS. Die Nissan-Sporttochter Nismo bietet selbst Tuningpakete für Motor, Fahrwerk und Optik an.

Gute R34 GT-R kosten sechsstellig Nicht nur Rennfahrer und Tuner, sondern auch Sammler haben den Nissan GT-R längst entdeckt. Vor allem originale und gut erhaltene R34 haben längst einen mittleren sechsstelligen Wert.

Zwischen 325.000 und 850.000 Euro liegen die angepeilten Schätzpreise der fünf Nissan Skyline R34 GT-R, die Broad Arrow während der Concorso d'Eleganza Villa d'Este Auction am 16. Mai 2026 versteigert. Die Godzillas der Baujahre 1999 bis 2002 stammen aus einer Sammlung, haben relativ wenige Kilometer auf dem Tacho und teils besonders seltene Ausstattungen und Farben. Beides ist unter Sammlern gefragt.

1999 Nissan Skyline GT-R R34 Der Nissan Skyline GT-R R34 wurde von 1999 bis 2002 gebaut. Herzstück ist der 2,6-Liter-Reihensechszylinder "RB26DETT" mit Biturbo-Aufladung und offiziell 280 PS, gekoppelt an ein Sechsgang-Schaltgetriebe von Getrag. Der R34 verfügt über das ATTESA E-TS Allradsystem und die HICAS-Allradlenkung. Das Multifunction Display mit Echtzeit-Performance-Daten markierte damals einen Vorgriff auf heutige digitale Cockpits.

Von den 11.578 produzierten Exemplaren kamen nur wenige in der Sonderfarbe Midnight Purple II (LV4) auf den Markt. Das Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer 001440 wurde 1999 gefertigt, erhielt Nismo-Upgrades und weitere Modifikationen wie ein überholtes Fahrwerk und einen auf 2,8 Liter vergrößerten Motor mit 700 PS. Die Wartungs- und Modifikationshistorie ist laut Auktionshaus umfassend dokumentiert – mit Einträgen aus Japan, Nismo-Garantiekarten und einem vollständigen Modifikationsdossier. Die Gesamtlaufleistung ist mit rund 43.376 Kilometern abgegeben. Der Schätzpreis liegt bei 325.000 bis 400.000 Euro.

2001 Nissan Skyline GT-R V-Spec III Nismo S-Tune Nach Produktionsende des Skyline GT-R entwickelte NISMO das S-Tune-Paket, das ausschließlich in der Omori Factory an wenigen GT-Rs installiert wurde. Die S-Tune-Variante, optimiert für den Straßeneinsatz, erhielt zahlreiche NISMO-Komponenten wie eine exklusive Nockenwelle, neuen Turbolader, Ölkühler, Sportkupplung und ein spezielles Fahrwerk samt Bremsen. Der 2,6-Liter-Twinturbo-Reihensechszylinder leistet in dieser Ausführung 400 PS. Optisch kennzeichnen den S-Tune spezifische Anbauteile, 18-Zoll-LMGT4-Felgen, ein Karbon-Heckflügel sowie Details wie ein 320-km/h-Kombiinstrument.

Weltweit wurden nur 14 GT-Rs von NISMO auf S-Tune umgebaut und nummeriert. Das hier beschriebene Fahrzeug ist das zweite, das die Omori Factory mit diesem Ausbau versah. Es basiert auf einem 2001 ausgelieferten GT-R V-Spec II in Bayside Blue. Die S-Tune-Umwandlung erfolgte etwa 2004, belegt durch Stempel und Zertifikate von NISMO. Der Wagen zeigt laut aktuellem Tacho knapp 11.000 Kilometer, wobei sich die Gesamtlaufleistung aus den Messungen der beiden bisher verbauten Kombiinstrumente errechnet. Dokumentation, Wartungsbelege und Garantien für die Umbauten liegen vollständig vor. Der Schätzpreis liegt bei 500.000 bis 700.000 Euro.

2001 Nissan Skyline GT-R M-Spec Der Nissan Skyline GT-R M-Spec erschien als späte Variante innerhalb der R34-Baureihe und richtet sich an Fahrer, die Wert auf GT-R-Performance sowie gesteigerten Fahrkomfort legen. Charakteristische Merkmale sind beheizbare Ledersitze, weichere Dämpfer und eine ausgewogenere Fahrwerksabstimmung, während die grundsätzliche Leistungsfähigkeit erhalten bleibt.

Dieses Exemplar wurde 2002 in der seltenen Farbe Silica Brass mit schwarzem Lederinterieur und goldenen Ziernähten ausgeliefert und blieb bis 2025 in Erstbesitz. Die Fahrzeughistorie ist laut Auktionshaus vollständig durch Werksunterlagen, ein CarVX-Gutachten ohne Schäden und lückenlose Wartungsdokumente nachvollziehbar. Der aktuelle Kilometerstand beträgt 22.710, inklusive Tachowechsel-Nachweisen. Nach langer Nutzung in Japan erfolgte die Registrierung im Vereinigten Königreich im September 2025. Das Fahrzeug weist weiterhin eine niedrige Laufleistung auf. Der Schätzpreis liegt bei 450.000 bis 600.000 Euro.

2002 Nissan Skyline GT-R CRS by Nismo Der Nissan Skyline GT-R M-Spec von 2002 entstand im Rahmen des CRS-Programms der NISMO Omori Factory. Als eines von 366 M-Spec-Modellen verfügt das Fahrzeug über einen 2,8-Liter F-Sport R-Reihensechszylindermotor mit 500 PS. Zu den weiteren technischen Merkmalen zählen Brembo-Bremsen, ein Fahrwerk mit Teilen von Öhlins und RAYS sowie Z-Tune- und R-Tune-Karosserieelemente.

Die Erstauslieferung und Wartung erfolgten in Japan. Nach der Komplettrestaurierung im Juli 2022 legte der GT-R 262 Kilometer zurück. Zu den Unterlagen gehören Servicebelege, Handbücher und Zertifikate. Der Schätzpreis liegt bei 700.000 bis 850.000 Euro.

2002 Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür Im Jahr 2002 brachte Nissan zum Ende der R34-Baureihe die limitierten Sondermodelle V-Spec II Nür und M-Spec II Nür auf den Markt. Beide Varianten erhielten verstärkte N1-Motorkomponenten, größere und robustere Turbolader und brachten so die Leistung des RB26DETT deutlich über die offiziell angegebenen 280 PS. Zu den spezifischen Merkmalen zählen goldene Ventildeckel, eine goldfarbene VIN-Plakette, ein Tacho bis 300 km/h sowie eine besondere Ziernaht im Innenraum. Die V-Spec II Nür verfügt zusätzlich über eine Carbon-Motorhaube, NACA-Lufteinlässe, größere hintere Bremsscheiben und ein strafferes Fahrwerk. Von der V-Spec II Nür entstanden nur 718 Exemplare, alle für den japanischen Markt.

Das Fahrzeug aus der Broad-Arrow-Auktion ist das 529. produzierte Exemplar, in der nur 156-mal lackierten Farbe Millennium Jade (JW0). Nach der Erstzulassung im Juni 2002 blieb der GT-R fast zwei Jahrzehnte in einer Region nahe dem Fuji Speedway und wurde regelmäßig gewartet. Im Januar 2023 gelangte das Fahrzeug nach Großbritannien. Der aktuelle Kilometerstand beträgt laut Auktionshaus 29.708. Der Schätzpreis liegt bei 375.000 bis 450.000 Euro.