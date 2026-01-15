Ford Mustang Dark Horse SC: Im Kompressor liegt die Kraft

Wer im Ford-Modellprogramm nach einem Sportwagen sucht, landet zwangsläufig beim Mustang . Der Klassiker steht dabei in zahlreichen Varianten bereit. Los geht es mit dem EcoBoost-Turbovierzylinder, der aus 2,3 Liter Hubraum 315 PS und maximal 475 Nm Drehmoment presst. Der Grundpreis liegt in den USA bei 32.640 Dollar (umgerechnet rund 28.000 Euro). Klingt nicht schlecht, es fehlt allerdings das typische V8-Feeling. Das gibt es erst mit dem GT. Der trägt einen Fünfliter-V8-Sauger unter der Haube, der 480 PS und höchstens 562 Nm an den Start bringt. Der GT ist auf dem US-Markt ab 46.560 Dollar (umgerechnet rund 40.000 Euro) zu haben. Der sportlichste Mustang für Normalverdiener ist bislang der Dark Horse. Hier bringt es der modifizierte V8-Sauger auf 500 PS und bis zu 566 Nm. Die US-Preisliste startet bei 64.080 Dollar (umgerechnet rund 55.000 Euro).

Neuer V8 und neues Getriebe für den SC Weit über allen Mustang-Modellen schwebt der GTD – in Sachen Preis und Leistung. Der schöpft aus seinem 5,2 Liter großen Kompressor-V8 satte 815 PS und 900 Nm Drehmoment. Für diese Power will Ford von Kunden aber auch wenigstens 300.000 Dollar (umgerechnet rund 257.600 Euro) haben. Die große Lücke zwischen dem Dark Horse und dem GTD schließt Ford jetzt mit dem neuen Dark Horse SC, wobei SC ganz klar auf das Mittel zum Zweck hinweist. SC steht nämlich für "Supercharched", also eine Aufladung per Kompressor. Der Dark Horse SC setzt dabei aber nicht auf einen aufgeladenen Fünfliter-V8, sondern ebenfalls auf einen Achtzylinder mit 5,2 Liter Hubraum. Leistungsdaten für den V8 nennt Ford allerdings noch nicht.

Entwickelt wurde der SC von Ford Racing auf Basis des GT3-Rennwagens und der Technologien aus dem GTD. Er soll Kunden bedienen, die einen leistungsstarken Sportwagen für die Straße suchen, aber damit auch auf der Rennstrecke eine gute Figur abgeben wollen.

Zum SC-Paket gehören neben dem Kompressor-V8 ein neues Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Fahrstufen sowie anders konfigurierte, leichtere Radaufhängungen mit elektronisch gesteuerten Dämpfern und straffer abgestimmten Federelementen. Eine Magnesium-Domstrebe versteift den Vorderwagen, eine neu abgestimmte Lenkung sowie eine spezielle Hinterachsgeometrie optimieren das Handling. Bei den Stoppern setzt Ford auf Sechs- und Vierkolbensättel in Kombination mit Guss-Scheiben von Brembo.

Beim Design hebt sich der SC von normalen Dark-Horse-Modell durch eine Alu-Motorhaube mit Carbon-Entlüftungskiemen, eine Frontschürze mit größeren Belüftungsöffnungen, einen überarbeiteten Diffusor sowie eine neue Unterbodenverkleidung ab.

Track Pack für noch mehr Performance Wer es noch schärfer mag, kann zum optionalen Track Pack greifen. Das umfasst unter anderem 20 Zoll große Carbon-Räder mit extrem haftfreudigen Michelin-Pilot-Sport-Cup-2-R-Reifen in den Dimensionen 305/30 vorn und 315/30 auf der Hinterachse. Ebenfalls inkludiert sind die Carbon-Keramik-Stopper aus dem GTD. Optisch setzt das Track Pack ebenfalls zusätzliche Akzente. Der Heckdeckel im Entenbürzel-Design sorgt für einen erhöhten Abtrieb. Die neue Heckklappe bildet zudem die Basis für einen überarbeiteten Carbon-Faser-Flügel mit freiliegenden Carbon-Endplatten und leichten Carbon-Stützen.

Das Cockpit des Dark Horse SC übernimmt das unten abgeflachte, lederbezogene Lenkrad des Mustang GTD mit 12-Uhr-Markierung und Performance-Bedienelementen, umgeben von Alcantara- und Carbon-Faser-Akzenten. Optionale Recaro-Ledersitze und Dinamica-Sportsitze sind im Track-Paket enthalten, das Akzente in Space Grau oder Türkis bietet und die Rücksitze durch eine Ablage ersetzt. Zu den Personalisierungsoptionen gehört ein Carbon-Exterieurpaket für Stoßfänger und Außenspiegel, das die serienmäßigen Carbon-Faser-Interieur-Oberflächen und drei verschiedene Bremssattelfarben ergänzt.

Marktstart und Preise Zum Start des Mustang Dark Horse SC verspricht Ford zudem spezielle Editions-Modelle, die die Track- und Carbon-Pakete mit einem schwarz lackierten Dach, rot lackierten Bremssätteln, einzigartigen Grafiken und vom GTD abgeleiteten 3D-gedruckten Titan-Akzenten kombinieren. Als Grundfarben sollen Shadow Black und Oxford White zu haben sein.

Bestellt werden kann der neue Ford Mustang Dark Horse SC ab dem Frühjahr 2026. Ausgeliefert wird das neue Sportmodell dann ab Sommer. Preise und weitere technische Daten will Ford erst kurz vor Bestellstart bekanntgeben. Da Ford mit dem neuen SC speziell auf europäische Konkurrenzmodelle zielt, dürfte der schärfere Dark-Horse-Mustang vermutlich auch in Europa angeboten werden.