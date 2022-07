Tank- und Bezahlapp von Mercedes wird eingestellt Bye bye, Bertha!

Mercedes stellt erfolgreiche Tank-App ein. Ab 1.8.22 gibt es die Services der Bertha-App nur noch für Mercedes-Kunden in Mercedes me.

"Bertha’s Reise hat ein Ende" steht in großen Lettern auf der Website der beliebten Tank-App, die Mercedes vor vier Jahren an den Start gebracht hat. Während zu Beginn vor allem Kraftstoffpreise angezeigt wurden, erweiterten die Entwickler die App mit immer neuen Services und Dienstleistungen. Letzter großer Meilenstein war die Möglichkeit direkt per App den Tankvorgang zu bezahlen.

Bertha-Dienste nur für Mercedes-Fahrer

Das Besondere an der Mercedes-App: Ihre Funktionen standen nicht nur Mercedes-Kunden zur Verfügung – und genau das soll sich jetzt ändern. "Die Bertha-App war nie als dauerhaftes Projekt angelegt", erklärt ein Mercedes-Sprecher auf Nachfrage von auto motor und sport. Viel mehr sei sie ein Testumfeld gewesen, um neue Dienste und Services auszuprobieren. Dieser Test sei nun erfolgreich abgeschlossen und die Services und Funktionen seien bereits in das Connected Car Universum Mercedes me überführt worden. Dort könne man als Mercedes-Fahrer mit Fuel and Pay die Funktionen der Bertha-App weiter nutzen. Entsprechend könnte die Reise der Bertha App nun hier auch enden, so der Mercedes-Sprecher. Aus Effizienzgründen wolle man sich nun auf Mercedes me fokussieren und nicht weiter zweigleisig fahren.

Andere Kunden müssen sich jetzt nach Alternativen umschauen, wie beispielsweise der App von unserem auto motor und sport-Kooperationspartner mehr-tanken.de.

Das komplette Aus der Bertha-App kommt dennoch überraschend. Schließlich zählt die Bertha-App mit mehr als 500.000 Downloads im Google Play Store als eine der erfolgreichsten Apps des Autobauers.

Fazit

Für viele Nutzer der App ist das überraschende Aus sehr ärgerlich. Zum Glück gibt es ausreichend Alternativen am Markt, mit denen man sowohl den günstigsten Spritpreis findet, als auch den Tankstopp bequem in der App bezahlen kann.